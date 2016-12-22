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WSJ узнала детали планов Пентагона по новым ядерным вооружениям
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WSJ узнала детали планов Пентагона по новым ядерным вооружениям
Политика, 09:04
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WSJ узнала детали планов Пентагона по новым ядерным вооружениям
Пентагон собирается оснастить баллистическую ракету Trident II маломощным ядерным зарядом, что упростит ее использование, а также создать новую крылатую ракету морского базирования
Фото: Charlie Riedel / AP

Пентагон собирается разработать две новых единицы ядерного вооружения в рамках обновленной политики США, предполагающей ответ на растущие военные возможности России и Китая, пишет The Wall Street Journal.

Речь идет о создании ядерной боеголовки малой мощности, которой планируется оснащать уже использующиеся военными США баллистические ракеты Trident II, предназначенные для запуска с атомных подводных лодок. По данным WSJ, новые боеголовки Trident II могут иметь заряд мощностью всего несколько килотонн в сравнении с тем, какие заряды могут устанавливаться на Trident II сейчас (от 100 до 455 килотонн). По словам экспертов, разработать новую боеголовку можно в течение двух лет.

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Кроме того, американские военные планируют разработать новую крылатую ракету морского базирования, оснащенную ядерной боеголовкой. Таким образом, в ядерную триаду США вернется система, которая была снята с вооружения в 2010 году, пишет WSJ.

«Так как новое вооружение будет базироваться на подводных лодках, США не придется просить разрешения у других стран на их использование», — отмечает газета.

Ранее в новой ядерной доктрине США, которую опубликовало издание Huffington Post, упоминалось о создании двух видов нового ядерного оружия. Версия документа, распространенная изданием, не является окончательной, пишет WSJ, но Пентагон действительно вынашивает планы по созданию новых ядерных систем, которые, как ожидается, будут реализованы, пишет WSJ со ссылкой на источники.

В публикации Huffington Post говорилось, что новая ядерная доктрина США призывает к модернизации ядерной триады — атомных подводных ракетоносцев, стратегической авиации и межконтинентальных баллистических ракет. Это объясняется возросшей угрозой со стороны России, Китая, КНДР и Ирана. «Россия угрожает использовать менее мощные ядерные вооружения, США должны соответствовать России в этом», — цитировало документ Huffington Post.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Пентагон , ядерное оружие
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