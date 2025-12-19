Кабмин разрешил Минобороны прекратить сотрудничество с рядом стран Европы

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Российское правительство разрешило Минобороны прекратить военное сотрудничество с несколькими европейскими странами, следует из распоряжения кабмина.

Речь идет о соглашениях с Болгарией, Германией, Польшей, Румынией, Норвегией, Данией, Чехией, Бельгией, Хорватией и Нидерландами, которые были заключены в период с 1992 по 2002 годы.

Также будет прекращено действие меморандума о взаимопонимании с оборонным ведомством Великобритании от 1997 года.

Летом Россия прекратила военно-техническое сотрудничество с Германией, заключенное в 1996 году. МИД заявил, что соглашение «утратило смысл и практическое значение, абсолютно не соответствует текущему состоянию российско-германских межгосударственных отношений».

В начале декабря премьер Михаил Мишустин распорядился прекратить соглашения о военном сотрудничестве с Канадой, Францией и Португалией.

В то же время, рассказывал министр обороны Андрей Белоусов, в 2025 году Россия заключила договоры о военно-техническом сотрудничестве с восемью странами, включая Белоруссию и государства Центральной и Юго-Восточной Азии. В следующем году аналогичные соглашения будут заключены еще с шестью странами, говорил он на итоговой коллегии Минобороны.

