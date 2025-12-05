Россия прекратила военные соглашения с Канадой, Францией и Португалией

Михаил Мишустин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Соглашения России о военном сотрудничестве с Канадой, Францией и Португалией были прекращены. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о соглашениях между СССР и Канадой по поводу визитов по военной линии (подписано в Москве 20 ноября 1989 года), между Россией и Францией о сотрудничестве в области обороны от 4 февраля 1994-го, и между Россией и Португалией о военном сотрудничестве от 4 августа 2000-го. МИД поручено уведомить эти страны о решении.

Материал дополняется