В НАБУ сообщили об отсутствии связи обысков у Ермака с «делом Миндича»

Детектив НАБУ Магамедрасулов сообщил, что случай экс-главы офиса президента Украины — «отдельная история». В Раде говорили, что на записях прослушки по делу Тимура Миндича он значится под прозвищем Али-Баба

Андрей Ермак (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

Обыски у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, ушедшего в отставку на фоне коррупционного скандала, не связаны с «делом Миндича», заявил детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Руслан Магамедрасулов, пишет «Страна.ua».

«Что касается дела Ермака, то это не «Мидас», это отдельная история. Просто в «Мидасе» получены весомые вещественные доказательства по кейсу Ермака. Какая там ситуация сейчас, я не могу сказать, потому что я не член следственной группы», — сказал Магамедрасулов. Деталей он не привел.

Народный депутат Ярослав Железняк утверждал, что экс-глава офиса украинского лидера на записях прослушки переговоров окружения фигуранта дела о коррупции Тимура Миндича значится под прозвищем Али-Баба. По словам Железняка, прозвище образовано от инициалов имени и отчества Ермака — Андрей Борисович (АБ).

Против Миндича возбудили дело о госизмене, утверждает депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины (СБУ) на его обращение.

«Сразу после публикации пленок Миндича я направил обращение в СБУ с просьбой проверить, имел ли он доступ к государственной тайне, есть ли у него связи с российскими спецслужбами и какое влияние он имел на Зеленского, а также на бывшего министра обороны и нынешнего секретаря СНБО Рустема Умерова», — написал Гончаренко в телеграм-канале. По его словам, СБУ ответила, что в отношении бизнесмена и связанных с ним лиц начато расследование в рамках уголовного производства по ст. 111 УК Украины (государственная измена). Миндича ранее объявили в розыск. По данным «Украинской правды», он находится в Израиле.

В ноябре на Украине разразился масштабный коррупционный скандал. Тогда прошли обыски у бывшего коллеги Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По версии антикоррупционных органов, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом», операторе трех украинских АЭС. Ее участники получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% стоимости заключаемых с ними контрактов. По данным НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), в общей сложности через «так называемую прачечную» прошло около $100 млн.

Были задержаны несколько человек, в том числе бывший вице-премьер Алексей Чернышов и экс-советник министра энергетики Игорь Миронюк. В отставку ушли министры юстиции и энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук. Миндича объявили в розыск. По данным «Украинской правды», он находится в Израиле.

Сам Ермак, комментируя обыски, счел их осквернением своего достоинства. Он называл себя честным и порядочным человеком, отметив, что не намерен «создавать проблемы» для главы государства.