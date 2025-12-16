WP назвала две уязвимости Зеленского на фоне мирных переговоров

Коррупционный скандал на Украине и удары по украинской энергетической инфраструктуре могут приблизить заключение мирной сделки президентом Владимиром Зеленским, пишет The Washington Post.

Зеленский оказался втянутым в крупный коррупционный скандал внутри страны и был вынужден уволить главу своего офиса Андрея Ермака после того, как в рамках расследования в доме последнего был проведен обыск. По словам высокопоставленного европейского дипломата, эта «уязвимость» наряду с атаками на украинскую энергетическую инфраструктуру может сделать Зеленского более готовым к заключению мирного соглашения.

«Я действительно считаю, что они никогда не относились к этому так серьезно, как мы сейчас. И почему-то создается впечатление, что это связано с коррупционным скандалом и всей внутренней неразберихой», — сказал собеседник.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

На Украине развернулся масштабный коррупционный скандал в сферах энергетики и обороны. Он развивается с 10 ноября — тогда прошли обыски у бывшего коллеги Зеленского, совладельца студии «Квартал 95» Тимура Миндича. По версии антикоррупционных органов, бизнесмен возглавлял преступную группировку, которая выстроила масштабную коррупционную схему на государственном предприятии «Энергоатом» — операторе трех украинских АЭС. Согласно обнародованным материалам, участники группы получали от контрагентов госпредприятия откаты в размере 10–15% от стоимости заключаемых с ними контрактов. «В общей сложности через так называемую прачечную прошло около $100 млн», — сообщили 10 ноября НАБУ и САП. В рамках этого скандала были задержаны как минимум пять человек, в их числе бывший вице-премьер Алексей Чернышов и бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк. В отставку ушли министры юстиции и энергетики Герман Галущенко и Светлана Гринчук, а позже — глава офиса президента Ермак.

