«УП» узнала о роли премьера Украины и спикера Рады в отставке Ермака
В числе высокопоставленных украинских политиков и чиновников, которые стремились добиться отставки главы офиса президента Андрея Ермака, были премьер-министр Юлия Свириденко и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.
В конце ноября в кабинете Стефанчука прошла встреча с участием Свириденко и ключевых представителей президентской партии «Слуга народа», которые обсуждали, как «уговорить» президента Владимира Зеленского уволить Ермака, пишет издание.
Как сообщил один из присутствовавших на переговорах чиновников, с Ермаком сначала «нормально работалось, пока он не решил, что есть президент, а он будет президент-ІІ». Со временем сотрудничать с главой офиса президента стало сложно и Свириденко, «которой он помогал», утверждает собеседник: «Ермак на тот момент поссорился уже со всеми в команде».
По словам источника, после обсуждений участники встречи позвонили Зеленскому и объяснили, почему, по их мнению, Ермака следует уволить. «Все сказали. А тут же руководство парламента, правительства, лидеры монобольшинства. Президент не мог уже это проигнорировать», — сказал собеседник «УП».
Узнав об этом, Ермак заблокировал в мессенджерах некоторых участников встречи, а также попытался организовать уголовные дела против главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и депутатов Даниила Гетманцева и Ярослава Железняка по статьям о госизмене и попытке свержения власти, пишет издание. Среди членов «революционного комитета», добивавшихся увольнения главы офиса президента, «УП» называет также главу СБУ Василия Малюка и первого вице-премьера Михаила Федорова. Издание ранее писало, что они присутствовали на совещании Зеленского с главами антикоррупционных ведомств, после которого тот решил уволить Ермака.
Ермак возглавил офис президента Украины в начале 2020 года, сменив на этом посту Андрея Богдана. Свою должность он покинул 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики (Зеленский говорил, что заявление об отставке Ермак написал сам), ранее в тот же день у него прошли обыски. Комментируя следственные действия, экс-глава офиса президента назвал их осквернением своего достоинства. Он назвал себя честным и порядочным человеком, отметил, что не намерен «создавать проблемы» для главы государства, а также сообщил о планах отправиться на фронт.
Зеленский назвал ситуацию «перезагрузкой офиса президента Украины» и поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть». Axios среди возможных преемников Ермака назвал Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.
