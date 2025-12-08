 Перейти к основному контенту
Дело Тимура Миндича⁠,
0

«УП» узнала о роли премьера Украины и спикера Рады в отставке Ермака

Сюжет
Дело Тимура Миндича
В ноябре высокопоставленные украинские чиновники, в том числе вице-премьер Свириденко и спикер Рады Стефанчук, позвонили Зеленскому с призывом отправить в отставку Ермака, который конфликтовал «со всеми в команде», пишет газета
Андрей Ермак
Андрей Ермак (Фото: Gleb Garanich / Reuters)

В числе высокопоставленных украинских политиков и чиновников, которые стремились добиться отставки главы офиса президента Андрея Ермака, были премьер-министр Юлия Свириденко и председатель Верховной рады Руслан Стефанчук, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники.

В конце ноября в кабинете Стефанчука прошла встреча с участием Свириденко и ключевых представителей президентской партии «Слуга народа», которые обсуждали, как «уговорить» президента Владимира Зеленского уволить Ермака, пишет издание.

Как сообщил один из присутствовавших на переговорах чиновников, с Ермаком сначала «нормально работалось, пока он не решил, что есть президент, а он будет президент-ІІ». Со временем сотрудничать с главой офиса президента стало сложно и Свириденко, «которой он помогал», утверждает собеседник: «Ермак на тот момент поссорился уже со всеми в команде».

Зеленский анонсировал решение о преемнике Ермака
Политика
Владимир Зеленский

По словам источника, после обсуждений участники встречи позвонили Зеленскому и объяснили, почему, по их мнению, Ермака следует уволить. «Все сказали. А тут же руководство парламента, правительства, лидеры монобольшинства. Президент не мог уже это проигнорировать», — сказал собеседник «УП».

Узнав об этом, Ермак заблокировал в мессенджерах некоторых участников встречи, а также попытался организовать уголовные дела против главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии и депутатов Даниила Гетманцева и Ярослава Железняка по статьям о госизмене и попытке свержения власти, пишет издание. Среди членов «революционного комитета», добивавшихся увольнения главы офиса президента, «УП» называет также главу СБУ Василия Малюка и первого вице-премьера Михаила Федорова. Издание ранее писало, что они присутствовали на совещании Зеленского с главами антикоррупционных ведомств, после которого тот решил уволить Ермака.

Ермак возглавил офис президента Украины в начале 2020 года, сменив на этом посту Андрея Богдана. Свою должность он покинул 28 ноября на фоне антикоррупционного расследования в сфере энергетики (Зеленский говорил, что заявление об отставке Ермак написал сам), ранее в тот же день у него прошли обыски. Комментируя следственные действия, экс-глава офиса президента назвал их осквернением своего достоинства. Он назвал себя честным и порядочным человеком, отметил, что не намерен «создавать проблемы» для главы государства, а также сообщил о планах отправиться на фронт.

Зеленский назвал ситуацию «перезагрузкой офиса президента Украины» и поблагодарил Ермака за то, что «украинская позиция в переговорном треке всегда была им представлена именно так, как и должно быть». Axios среди возможных преемников Ермака назвал Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля и начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова.

Андрей Ермак фото
Андрей Ермак
бывший глава офиса президента Украины
21 ноября 1971 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
