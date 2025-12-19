 Перейти к основному контенту
Прямая линия Путина⁠,
Путин назвал гипотетической идею о внешнем управлении на Украине

Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
О введении на Украине режима внешнего управления можно было бы подумать, «если была бы такая воля», в том числе и у Запада, заявил Путин. С такой инициативой он выступил в марте
Фото: Трансляция прямой линии президента России Владимира Путина
Введение на Украине режима управления со стороны — это гипотетический момент. Такое мнение высказал президент Владимир Путин во время прямой линии. РБК ведет прямую и онлайн-трансляцию.

«Как бы прозвучало со стороны, с моей стороны тоже, но это так, все это гипотетически и в целом. В целом, если была бы такая воля, в том числе и у западных стран, можно было бы, наверное, в условиях коррупционных разоблачений [на Украине], подумать об этом», — сказал Путин.

Путин назвал гипотетической идею о внешнем управлении на Украине
Путин словами «надо заканчивать» высказался о передачах про Украину
Политика
Владимир Путин

В конце марта Путин предложил обсудить с США, европейскими странами, а также «партнерами и друзьями» России возможность введения на Украине временного международного управления под эгидой ООН. По мнению президента, это необходимо, чтобы «привести к власти дееспособное и пользующееся доверием народа правительство», с которым Москва могла бы вести переговоры о мире.

В Кремле позднее отметили, что инициатива Путина основывается на ситуации, которая на тот момент складывалась на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда подчеркнул, что это только одна из идей, и деталей пока нет. «Процессы там идут, весьма и весьма свидетельствующие о том, что ситуация имеет тенденцию к утере контроля», — также добавил он.

В Совете нацбезопасности США на предложение Путина ответили, что государственное управление на Украине определяется ее Конституцией и народом.

Президентские и парламентские выборы на Украине не проводились в срок в связи с действием военного положения — Конституция прямо запрещает проводить голосование, пока режим в силе. Путин называл власть украинского президента Владимира Зеленского нелегитимной.

Последний подчеркивал готовность Киева к выборам: по словам Зеленского, их можно провести в течение нескольких ближайших месяцев, если западные партнеры помогут обеспечить безопасность Украины. Источники Bild утверждали, что Киев готов согласиться на проведение выборов в течение 100 дней в рамках мирного соглашения по плану с США, но при определенных обстоятельствах.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Путин Украина Внешнее управление мирное урегулирование
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Прямой эфир
