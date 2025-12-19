Путин словами «надо заканчивать» высказался о передачах про Украину

Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин заявил на прямой линии, что «надоели передачи про Украину», поэтому «пора заканчивать». РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Может, будем решать свои проблемы и их освещать. Но мы стараемся это сделать», — сказал президент.

На прямой линии Путин также отметил, что Россия готова остановить украинский конфликт миром на основе российских предложений, изложенных летом 2024 года. При этом, по его словам, Москва не видит готовности Киева к урегулированию конфликта мирным путем.

Путин неоднократно называл первопричинами конфликта «государственный переворот» 2014 года на Украине и стремление Запада вовлечь ее в НАТО.

В июне 2024 года он озвучил условия Москвы для прекращения огня. Они включали вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма частью России.