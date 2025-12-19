 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Путин словами «надо заканчивать» высказался о передачах про Украину

Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин заявил на прямой линии, что «надоели передачи про Украину», поэтому «пора заканчивать». РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Может, будем решать свои проблемы и их освещать. Но мы стараемся это сделать», — сказал президент.

На прямой линии Путин также отметил, что Россия готова остановить украинский конфликт миром на основе российских предложений, изложенных летом 2024 года. При этом, по его словам, Москва не видит готовности Киева к урегулированию конфликта мирным путем.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу
Политика
Фото:Александр Неменов / Reuters

Путин неоднократно называл первопричинами конфликта «государственный переворот» 2014 года на Украине и стремление Запада вовлечь ее в НАТО.

В июне 2024 года он озвучил условия Москвы для прекращения огня. Они включали вывод украинских войск с территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признание этих регионов и Крыма частью России.

Читайте РБК в Telegram.

Владимир Путин подводит итоги года. Прямой эфир в Telegram!

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Владимир Путин Украина передача конфликт
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Путин рассказал об ответе на удары Украины по танкерам и инфраструктуре
Политика
Путин назвал причину, которая заставит Украину мирно завершить конфликт
Политика
Путин заявил о готовности России закончить конфликт на Украине миром
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
В США выставили на продажу «шпионский» дом напротив посольства России Политика, 16:34
Путин назвал гипотетической идею о внешнем управлении на Украине Политика, 16:32
Путин признался, что влюблен Общество, 16:29
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 16:27
Путин ответил на вопрос о том, какой будет Россия через 200 лет Общество, 16:17
МОК пригласил российского ски-альпиниста выступить на Олимпиаде Спорт, 16:16
Путин рассказал о своих друзьях Политика, 16:15
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Путин зачитал послание для капсулы времени Политика, 16:14
Путин попросил не продлевать мораторий на выплату неустоек застройщиков Недвижимость, 16:12
Путин объяснил рост цен на авиаперевозки в России Политика, 16:11
Монеты года. Почему токены L2-сетей стали худшей криптоинвестицией Крипто, 16:10
Путин рассказал о жизни в квартире в Кремле Мнение, 16:10
Путин отказался считать поколение 1990-х «потерянным для страны» Общество, 16:08
Путин ответил на вопрос о планах написать мемуары Политика, 16:08