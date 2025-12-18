Два члена экипажа судна погибли при атаке дронов на порт Ростова

В результате атаки беспилотников на порт Ростова погибли два члена экипажа грузового судна, сообщил в телеграм-канале глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения», — уточнил губернатор.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

В ночь на 18 декабря дроны ВСУ атаковали Ростовскую область. После атаки в порту Ростова загорелся танкер у причала в западном жилом массиве, пожар потушили на площади 20 кв.м. Разлива нефтепродуктов, по данным местных властей, удалось избежать.

В Батайске пострадали семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали. Один из пострадавших позже скончался.

Также в результате атаки дронов в Ростове были повреждены два корпуса многоэтажки-новостройки, в Батайске беспилотники повредили два частных дома. В многоэтажной новостройке, по данным спасательных служб, никто не пострадал.