 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Два члена экипажа судна погибли при атаке дронов на порт Ростова

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки беспилотников на порт Ростова погибли два члена экипажа грузового судна, сообщил в телеграм-канале глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«Два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три — получили ранения», — уточнил губернатор.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Слюсарь рассказал о массированной атаке дронов на Ростов и область
Политика

В ночь на 18 декабря дроны ВСУ атаковали Ростовскую область. После атаки в порту Ростова загорелся танкер у причала в западном жилом массиве, пожар потушили на площади 20 кв.м. Разлива нефтепродуктов, по данным местных властей, удалось избежать.

В Батайске пострадали семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали. Один из пострадавших позже скончался.

Также в результате атаки дронов в Ростове были повреждены два корпуса многоэтажки-новостройки, в Батайске беспилотники повредили два частных дома. В многоэтажной новостройке, по данным спасательных служб, никто не пострадал.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Ростовская область Ростов беспилотники погибшие порт
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Дроны ВСУ повредили судно в порту Ростова
Политика
Мэр Ростова сообщил о погибших при атаке дронов на порт
Политика
Слюсарь назвал число погибших при ночной атаке на Ростовскую область
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 07:38 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 07:38
Кириленко рассказал о сокращении отчислений РФБ от букмекеров в 40 раз Спорт, 08:05
Продажи средств от похмелья в России достигли максимума за четыре года Бизнес, 08:01
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 08:00
Миллиардер, высунувшийся в открытый космос. Чем известен новый глава NASA 08:00
ФСБ задержала студентку за подготовку теракта в Волгодонске Политика, 07:57
За ночь над Россией сбили 47 беспилотников Политика, 07:53
В Венесуэле заявили, что зависимость США от нефти «не знает пределов» Политика, 07:47
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Русская школа. Как бывшая балерина стала самой молодой миллиардершей мираПодписка на РБК, 07:31
Замедление после бума: будет ли расти китайский автопром дальшеПодписка на РБК, 07:30
Клубные дома на берегу Москвы-реки: жилой квартал City Bay РБК и City Bay, 07:25
Москвичам спрогнозировали теплую и пасмурную погоду Общество, 07:21
Клячин продал Sminex участок рядом с офисом «Яндекса» в Хамовниках Бизнес, 07:00
Эксперты оценили число бизнесов, закрытых по закону против отмыванияПодписка на РБК, 07:00
Два члена экипажа судна погибли при атаке дронов на порт Ростова Политика, 06:56