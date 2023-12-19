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Военная операция на Украине ,  
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AP сообщила о недовольстве и сомнениях среди украинских военных

AP: среди украинских военных растет недовольство, некоторых одолели сомнения
Сюжет
Военная операция на Украине
На фоне провала контрнаступления и приближения зимы среди украинских военных растет недовольство, пишет AP. В то же время министр обороны Умеров заявил, что у него есть план. Москва настаивает на выполнении всех целей спецоперации
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Недовольство среди украинских военных, которое когда-то было крайне редким и выражалось только в частном порядке, растет, а некоторые солдаты начали открыто сомневаться в суждениях своих лидеров. Об этом сообщает Assosoated Press cо ссылкой на опрошенных военных ВСУ.

Как отмечает агентство, над украинскими солдатами «висит мрачное настроение», поскольку многие из них обеспокоены тем, что Россия лучше подготовлена к предстоящим зимой боям. «Стало сложнее и холоднее. Это не только мое чувство, многие подразделения разделяют его», — заявил AP командир подразделения по борьбе с дронами 11-й бригады Национальной гвардии Украины.

Другие опрошенные агентством солдаты заявили, что не понимают, почему десантные операции в районе Днепра не были начаты несколько месяцев назад в более теплую погоду. «Главная цель на зиму — потерять как можно меньше людей», — отметил украинский командир механизированного батальона.

Более того, возмутился еще один военнослужащий, подготовка операторов беспилотников, которые стали одним из главных оружий в конфликте, слишком затягивается — в результате ВСУ теряют людей. «Мы потратили время впустую», — посетовал он.

В то же время командир 59-й бригады, действующей в районе Авдеевки, заявил AP, что, если у его бойцов не останется патронов, он отдаст им приказ идти с лопатами на российских солдат. Министр обороны Украины Рустем Умеров в комментарии агентству сказал: «У нас есть план, и мы его придерживаемся».

Путин заявил о «последней попытке контрнаступления» ВСУ
Политика
Фото:Инна Вареница / Reuters

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что военные США и Украины занялись поиском новой стратегии на фоне неудач украинского контрнаступления. В то же время президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на фронте нет кризисной ситуации, но произошло замедление боевых действий в связи с приходом зимы.

Украина начала контрнаступление в первые дни июня. Российский президент Владимир Путин много раз называл его провалом. По данным министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, с лета ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения.

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14 декабря во время прямой линии Путин сказал, что по всей линии боестолкновения российские войска улучшают свое положение. «Практически по всей линии соприкосновения, скажем скромно, наши силы улучшают свое положение. Почти все находятся в активной стадии действий», — сказал он.


 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
ВСУ Военная операция на Украине контрнаступление
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