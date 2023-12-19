 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Президент Чехии увидел «сдвиг не в лучшем смысле» в конфликте на Украине

Президент Чехии: в конфликте на Украине нас ожидает сдвиг не в лучшем смысле
Сюжет
Военная операция на Украине
Он также полагает, что возможная победа Трампа в США вернет Россию в статус «ключевого игрока»

В конфликте на Украины в 2024 году произойдет значительный сдвиг, но не такой, какой ожидали европейские страны, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Seznam Zpravy.

«Появится новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем», — заявил Павел, отвечая на вопрос о возможном развитии конфликта в следующем году.

По его словам, президент России Владимир Путин «упорствует в своем видении мира», согласно которому Россия находится «среди сильных мира сего», а остальным нужно это принять.

Чешский президент также не исключил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году Путин сможет договориться с ним, «независимо от того, что об этом думает Украина или остальная Европа». «Это теоретически вернет Россию в статус ключевого игрока, и другим придется как-то с этим мириться», — отметил Павел.

В Генштабе Чехии призвали к запугиванию России во избежание войны
Политика
Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

В течении последних месяцев власти ЕС и США не могут согласовать выделение Киеву дополнительного финансирования на 2024 год. Вместе с этим в Киеве уже признали, что контрнаступление, которое продолжалось с начала лета, не принесло заявленных результатов.

В ноябре главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный в статье для The Economist заявил, что бои зашли в тупик и рискуют перейти в позиционные, что несет угрозу как для украинской армии, так и для самого государства.Спустя несколько недель президент Украины Владимир Зеленский пообещал начать строительство оборонительных сооружений «от Донбасса до Западной Украины».

Российская сторона неоднократно заявляла, что наступление Украины полностью провалилось. По данным российского министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, с лета ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год


 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Чехия Военная операция на Украине Петр Павел Россия
Материалы по теме
Путин заявил о «последней попытке контрнаступления» ВСУ
Политика
Лавров заявил о «новой мантре» США после провала контрнаступления ВСУ
Политика
Данилов объяснил провал наступления ВСУ словами «планы — на заводе»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 98,76 (+0,34) Инвестиции, 18 дек, 19:06 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 90,42 (+0,72) Инвестиции, 18 дек, 19:06
ТАСС узнал причину смерти танцора из клипа Little Big Красилова Общество, 00:58
США объявили о начале операции «Страж процветания» в Красном море Политика, 00:44
Убравший Акунина с афиш театр оценит риски для спектаклей про Фандорина Политика, 00:39
Президент Чехии увидел «сдвиг не в лучшем смысле» в конфликте на Украине Политика, 00:33
Шойгу поручил выполнить написанную на стене дома просьбу военного Политика, 00:15
В Роспатенте начали рассматривать спор против Apple с исходом в ₽295 млрд Технологии и медиа, 00:01
Власти одобрили международный льготный режим для Дальнего Востока Экономика, 00:00
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Израиль исключил сохранение «спасательного круга террора» в Ливане Политика, 18 дек, 23:33
В Петербурге мужчина погиб после падения наледи с крыши дома Общество, 18 дек, 23:23
Юристы оценили последствия решения Росфинмониторинга для книг Акунина Политика, 18 дек, 23:01
РКН отклонил 72 заявки на включение в реестр провайдеров хостинга Технологии и медиа, 18 дек, 23:00
Путин заявил, что большая часть россиян живет от зарплаты до зарплаты Экономика, 18 дек, 22:43
МЧС доставило последнюю группу эвакуированных из Газы россиян Политика, 18 дек, 22:41
Москва пообещала ответ на новый пакет санкций ЕС Политика, 18 дек, 22:20