Президент Чехии: в конфликте на Украине нас ожидает сдвиг не в лучшем смысле

Президент Чехии увидел «сдвиг не в лучшем смысле» в конфликте на Украине

Он также полагает, что возможная победа Трампа в США вернет Россию в статус «ключевого игрока»

В конфликте на Украины в 2024 году произойдет значительный сдвиг, но не такой, какой ожидали европейские страны, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью Seznam Zpravy.

«Появится новая ситуация, с которой нам придется иметь дело. Сдвиг будет не в лучшем смысле этого слова, как мы его себе представляем», — заявил Павел, отвечая на вопрос о возможном развитии конфликта в следующем году.

По его словам, президент России Владимир Путин «упорствует в своем видении мира», согласно которому Россия находится «среди сильных мира сего», а остальным нужно это принять.

Чешский президент также не исключил, что в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США в 2024 году Путин сможет договориться с ним, «независимо от того, что об этом думает Украина или остальная Европа». «Это теоретически вернет Россию в статус ключевого игрока, и другим придется как-то с этим мириться», — отметил Павел.





В течении последних месяцев власти ЕС и США не могут согласовать выделение Киеву дополнительного финансирования на 2024 год. Вместе с этим в Киеве уже признали, что контрнаступление, которое продолжалось с начала лета, не принесло заявленных результатов.

В ноябре главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный в статье для The Economist заявил, что бои зашли в тупик и рискуют перейти в позиционные, что несет угрозу как для украинской армии, так и для самого государства.Спустя несколько недель президент Украины Владимир Зеленский пообещал начать строительство оборонительных сооружений «от Донбасса до Западной Украины».

Российская сторона неоднократно заявляла, что наступление Украины полностью провалилось. По данным российского министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, с лета ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения.