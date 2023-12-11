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Политика ,  
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В Генштабе Чехии не исключили вероятность войны с Россией

Глава Генштаба Чехии: война с Россией не является чем-то невообразимым
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images
Фото: Paulius Peleckis / Getty Images

Военный конфликт Чехии и России не является чем-то невообразимым, хотя и вероятность его пока невелика, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил республики Карел Ржехка на конференции «Готовы к бою?» в Праге, передает «Чешское телевидение».

«Война с Россией не является чем-то невообразимым, хотя сейчас мы считаем, что она маловероятна», — сказал Ржехка.

По мнению главы чешского Генштаба, избежать конфликта путем соглашения невозможно, а сработает только сдерживание. «Россия действительно должна увидеть, что у нас есть способность и воля защитить себя. Речь идет не о какой-то декларации — они должны увидеть, что это действительно бесполезно», — подчеркнул он.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В июне Чехия в новой стратегии безопасности расценила Россию и Китай как главные угрозы для себя. В документе говорится, что Москва «намеренно работает против политической, экономической и социальной стабильности в Чешской Республике», а конфликт на Украине «окончательно положил конец периоду мира, стабильности и сотрудничества».

В конце ноября президент страны Петр Павел, выступая на встрече глав государства «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша), назвал Россию «угрозой номер один» и заявил, что европейские армии готовятся к возможному конфликту. «Все армии серьезно относятся к этой угрозе, все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», — отметил чешский лидер.

В Кремле, комментируя его слова, отметили, что не Россия представляет угрозу для Европы, а наоборот. «Подобные истеричные настроения не красят руководство Чехии. <...> Россия не представляет угрозы для Европы, Европа представляет угрозу для России», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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