Участники нового детского движения переголосуют за его название

Участники первого съезда определились с миссией детского движения и утвердили 11 его ценностей. С названием они решили определиться завтра по итогам повторного голосования

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Всероссийское движение детей и молодежи не утвердило официального названия по итогам съезда, прошедшего в воскресенье, 18 декабря, в Москве, передает корреспондент РБК.

Участники съезда проголосовали дважды. В первый раз — за название «Движение первых», однако после окончания голосования двое участников стали выражать недовольство в зале и крикнули: «За честное голосование!» Участники говорили, что итогового названия не было в изначально предложенных вариантах. Во второй раз делегаты выбрали «Российское движение детей и молодежи «Движение первых» — за него проголосовали 648 человек, против — 527, воздержались — 98.

После переголосования руководство движения заявило, что нужно провести новое обсуждение. Руководитель движения Григорий Гуров объяснил это решение «счетом на табло». «Мы видим с вами счет на табло — и у нас так получается, что очень много людей «за», есть «против». И на самом деле нам нужно с вами уделить время этому вопросу, пообсуждать вечером еще раз. И мы, при том что решение легитимно принято, но чтобы услышать друг друга, еще раз подтвердить это решение или его опровергнуть, мы завтра должны с вами еще раз переголосовать», — заключил он.

«Когда все предложения ребят [по названию] анализировались, было такое решение, чтобы не брать какое-то одно, а взять объединяющее все названия. История быть первыми как раз всех объединяет», — пояснил днем ранее представитель отделения методического обеспечения движения Айдар Акмалов. Он добавил, что при входе в Дом молодежи (так московский Манеж называли участники декабрьских форумов Росмолодежи) среди участников съезда проводился опрос: более 70% делегатов поддержали название «Движение первых».

Все остальное из повестки участники съезда согласовали. У нового движения будет 11 ценностей: жизнь и достоинство, патриотизм, дружба, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, взаимопомощь и взаимоуважение, а также историческая память, единство народов России, служение Отечеству и крепкая семья.

Миссию движения делегаты сформулировали как «Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в Движении, быть первыми».

Основными в работе движения станут 12 разных тематических направлений. Среди них — образование, наука, труд, культура, волонтерство, патриотизм и историческая память, а также спорт, медиа, дипломатия, туризм, экология и здоровый образ жизни.

Участники съезда также утвердили следующее заявление: «Мы объединились в движение, чтобы обеспечить России великое будущее, чтобы сделать достойной и счастливой жизнь всех поколений, чтобы менять жизнь к лучшему! Мы считаем себя пионерами своего Отечества! Мы хотим быть первыми в знаниях и творчестве, на защите Родины, в науке и технологиях, в труде и спорте, в сохранении природы и везде, где хотим исполнять мечты! Мы — первооткрыватели мира и готовы изменить его к лучшему».

Первый съезд движения проходит 18–20 декабря на площадке Манежа. В Москву приехали 89 делегаций от регионов, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. В состав каждой делегации вошли 16 человек: 13 детей, два педагога-наставника и председатель.

Дискуссия о названии движения длилась более полугода. При внесении законопроекта в Госдуму оно изначально называлось «Большая перемена», однако ко второму чтению название из документа было убрано: было принято решение провести голосование. Голосование началось 18 ноября и продолжалось до 10 декабря, во время него учли 115 тыс. голосов. Выбранного названия тогда среди вариантов не было. Первое место тогда заняло «Российское движение детей и молодежи» с 17,51% голосов, второе — «Пионеры» с 17,23% (отрыв от самого популярного варианта — всего 0,28%), третье — «Движение им. Гагарина» с 17,14%. На последнем месте оказалось название «Движение школьников и молодежи», за которое проголосовали чуть больше процента участников.

Законопроект о всероссийском детском движении внесли в Госдуму в мае, к дате 100-летия пионерии. В пояснительной записке к документу говорилось, что законопроект разработан для содействия «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а также «для участия в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга».

Движение объединит школьников, учащихся колледжей и студентов. Первичные ячейки движения создадут в школах и колледжах, членство в нем будет добровольным. Потенциально возможное число детей, которые могут вступить в движение, — более 18 млн, ранее говорил в интервью РБК замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов. Организацией воспитания и досуга членов движения будут заниматься взрослые-наставники. Включенным в реестр иностранных агентов стать наставниками нельзя.