Проект о всероссийском детском движении внесли в Думу в юбилей пионерии
Законопроект о российском детском и молодежном движении «Большая перемена» внесен в Госдуму. Об этом сообщается в базе данных законопроектов палаты. О том, что в Кремле планировали создать новое общероссийское движение детей и молодежи, ранее писал РБК.
В пояснительной записке к документу говорится, что закон разработан для содействия «проведению государственной политики в интересах детей̆ и молодежи», а также «для участия [государства] в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга».
«Движение является массовой некоммерческой самоуправляемой организацией, преследующей цели <...> формирование их [детей и молодежи] мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей, традиций народов Российской Федерации <...>, чувства личной ответственности за свою судьбу и судьбу Отечества перед нынешним и будущими поколениями», — отмечается в пояснительной записке.
Движение будет добровольным, вступить в него смогут школьники возрастом от шести лет. Наставниками-вожатыми будут совершеннолетние россияне. Наставниками не смогут быть иностранные агенты и аффилированные с ними лица, в работе движения не смогут участвовать организации-иноагенты.
Порядок допуска наставников к воспитательной работе будет определяться уполномоченным органом исполнительной власти, «осуществляющим функции по выработке и реализации госполитики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования», — говорится в пояснительной записке.
Региональные отделения движения будут сформированы в каждом субъекте страны. Структура движение предусматривает также создание:
- местных отделений, формируемых в муниципальных образованиях;
- первичных отделений, формируемые в образовательных организациях начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей.
Власти намерены разработать «программы воспитательной работы с участниками движения» и издать методические материалы.
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