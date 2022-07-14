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Путин подписал закон об аналоге пионерии

Закон разработан для содействия проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, а также для участия в воспитании детей, их самореализации, организации досуга
Фото: Макс Ветров / РИА Новости
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект о движении, изначальное название которого было «Большая перемена», был внесен в Госдуму 19 мая — в день столетия пионерского движения. Госдума приняла законопроект 6 июля, Совфед одобрил закон 8 июля.

Согласно документу закон разработан для содействия проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, а также для участия в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга.

Во втором чтении Госдума приняла несколько поправок и исключила из документа название организации «Большая перемена». Теперь участники движения должны сами выбрать его название на съезде в декабре.

Движение также сможет получать субсидии из федерального бюджета, направлять средства в региональные отделения, и получать от субъектов Федерации движимое и недвижимое имущество.

Замглавы Росмолодежи — РБК: «Точная копия пионерии не предполагается»
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Закон вступает в силу со дня его опубликования.

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В начале июня Путин поддержал инициативу о создании единого детского и молодежного движения. Главной задачей он назвал создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по разным направлениям.

Замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов отметил, что новое движение детей разделят на этапы по примеру октябрят и комсомола. В интервью РБК он объяснил эту идею желанием использовать опыт прошлого, когда дети сначала становились октябрятами, потом — пионерами и комсомольцами. Фаттахов допустил, что деление возможно на 1–4-й класс, среднюю школу и с 9-го по 11-й класс.

В то же время он заверил, что точной копии пионерии не предполагается. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что создание новой общероссийской детской и молодежной организации не предполагает возрождение пионерии.

«Никто никакие пионерии, никакие организации возрождать не собирается. И собственно, эта инициатива, этот законопроект — он связан именно с движением. Это движение, причем не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок — это и школьники, и уже молодежь», — отметил Песков.

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Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Владимир Путин законы Дети молодежное движение
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