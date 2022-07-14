Путин подписал закон об аналоге пионерии
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Законопроект о движении, изначальное название которого было «Большая перемена», был внесен в Госдуму 19 мая — в день столетия пионерского движения. Госдума приняла законопроект 6 июля, Совфед одобрил закон 8 июля.
Согласно документу закон разработан для содействия проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, а также для участия в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга.
Во втором чтении Госдума приняла несколько поправок и исключила из документа название организации «Большая перемена». Теперь участники движения должны сами выбрать его название на съезде в декабре.
Движение также сможет получать субсидии из федерального бюджета, направлять средства в региональные отделения, и получать от субъектов Федерации движимое и недвижимое имущество.
Закон вступает в силу со дня его опубликования.
В начале июня Путин поддержал инициативу о создании единого детского и молодежного движения. Главной задачей он назвал создание равной, доступной, интересной среды для развития и самореализации по разным направлениям.
Замглавы Росмолодежи Дамир Фаттахов отметил, что новое движение детей разделят на этапы по примеру октябрят и комсомола. В интервью РБК он объяснил эту идею желанием использовать опыт прошлого, когда дети сначала становились октябрятами, потом — пионерами и комсомольцами. Фаттахов допустил, что деление возможно на 1–4-й класс, среднюю школу и с 9-го по 11-й класс.
В то же время он заверил, что точной копии пионерии не предполагается. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также отмечал, что создание новой общероссийской детской и молодежной организации не предполагает возрождение пионерии.
«Никто никакие пионерии, никакие организации возрождать не собирается. И собственно, эта инициатива, этот законопроект — он связан именно с движением. Это движение, причем не просто движение школьников, а более широких возрастных рамок — это и школьники, и уже молодежь», — отметил Песков.