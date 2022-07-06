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Госдума приняла закон о создании всероссийского детского движения

Изначально движение планировалось назвать «Большая перемена», однако депутаты решили дать возможность выбрать название его участникам на съезде в декабре. Создание движения одобрил Владимир Путин
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи. Трансляция пленарного заседания Думы велась на сайте палаты.

Законопроект о движении, которое изначально планировалось назвать «Большая перемена», был внесен в Госдуму 19 мая, в день столетия пионерского движения. В пояснительной записке к документу говорилось, что закон разработан для содействия «проведению государственной политики в интересах детей и молодежи», а также «для участия [государства] в воспитании детей, их профессиональной ориентации, организации досуга».

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Во втором чтении Госдума приняла несколько поправок к законопроекту и исключила из документа название организации. По задумке депутатов, участники движения должны сами выбрать его название на съезде в декабре.

Согласно законопроекту движение сможет субсидироваться из федерального бюджета, направлять денежные средства в региональные отделения, а также получать от субъектов Федерации движимое и недвижимое имущество.

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О планах учредить новое общероссийское движение детей и молодежи «Большая перемена» ранее писал РБК. Источники РБК подчеркивали, что членство в движении не будет обязательным, при этом планируется, что ячейки движения появятся и в школах, и в средних специальных учебных заведениях.

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