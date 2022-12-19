Белгородский губернатор назвал неэффективной систему оповещения в регионе

Массовое распространение информации о необходимости укрытия зачастую вызывает больше паники и дополнительных проблем, чем спасает и защищает, считает глава Белгородской области Вячеслав Гладков

Фото: vvgladkov / Telegram

Система SMS-оповещения жителей Белгородской области об обстрелах неэффективна и нужна ее срочная перезагрузка, заявил в ходе оперативного совещания губернатор региона Вячеслав Гладков. Трансляция велась на его странице во «ВКонтакте». Соответствующее поручение он дал областному правительству.

«Система оповещения эффективности никакой не несет. SMS-сообщения пришли людям через 1,5 часа после окончания обстрела. Информация от МЧС пришла операторам сотовой связи через 30–40 минут после окончания. Это, конечно, вызывает крайнее раздражение у людей», — сказал он.

Власти начинают реагировать, когда «взрыв происходит на земле», указал Гладков. «Исходя из этого, в связи с тем… что обстрела в течение длительного времени не происходило… массовое распространение информации о необходимости укрытия зачастую вызывает больше паники и дополнительных проблем, чем спасает и защищает», — считает глава региона.

Губернатор указал, что система оповещения «достаточно хорошо» отработала во время длительных обстрелов, которые продолжались в течение 30–40 минут, города Шебекино. «Удавалось выполнять эту работу качественно. Сейчас мы имеем с вами, с моей точки зрения… неэффективную систему», — сказал Гладков.

О том, что SMS-сообщения, предупреждающие об обстрелах Белгорода, приходят с задержкой, в том числе через 1,5 часа после того, как они уже закончились, накануне сообщало агентство Ura.ru. Об этом же со ссылкой на местных жителей писала в своем телеграм-канале журналистка Ксения Собчак.

Днем 18 декабря над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. По словам Гладкова, погиб один человек, еще десять — пострадали. Повреждения получили 75 построек и квартир, а также 40 автомобилей. Вечером того же дня при обстреле поселка Красная Яруга пострадали два человека: девушка получила осколочные ранения, мужчина — контузию.

После начала российской спецоперации Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины. В регионе действует желтый уровень террористической опасности, а с середины октября, в соответствии с указом президента Владимира Путина, уровень «среднего реагирования». Также в области продолжаются работы по созданию укреплений, которые глава региона называл «засечной чертой», — окопов, рвов и надолбов.