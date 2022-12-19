Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 68,78 (+0,33) Инвестиции, 16 дек, 15:58
Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 64,61 (+0,31) Инвестиции, 16 дек, 15:58
КНДР сообщила об испытаниях в рамках разработки спутника-шпиона Политика, 01:39
Ученые в США рассказали об угрозе будущему оленеводства Общество, 01:10
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
Капелло оценил победу Аргентины в финале ЧМ словами о Марадоне Спорт, 00:58
Мужчина и женщина пострадали при обстреле поселка в Белгородской области Политика, 00:48
Попасть в правильную среду: важные факторы мотивации ребенка на успех РБК и AFI Park Воронцовский, 00:16
Каррера назвал финал чемпионата мира в Катаре самым красивым в истории Спорт, 00:08
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 45%
Подарить подписку
Предложение новостроек массового класса в Москве достигло рекорда Недвижимость, 00:07
Гладков сообщил об обстреле поселка Красная Яруга Политика, 18 дек, 23:56
Месси заявил о желании продолжить карьеру в сборной Аргентины Спорт, 18 дек, 23:54
Чехия предложила ЕС снизить предполагаемый лимит цен на газ Бизнес, 18 дек, 23:51
Как аналитика больших данных решает экономические задачи. Кейсы РБК и СберАналитика, 18 дек, 23:49
Спасатели потушили пожар на Марковском месторождении в Иркутской области Общество, 18 дек, 23:25
Реакция болельщиков на победу Аргентины в финале ЧМ. Видео Спорт, 18 дек, 23:22
Военная операция на Украине ,  
0 

Мужчина и женщина пострадали при обстреле поселка в Белгородской области

Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Красной Яруги в Белгородской области

Два человека пострадали при обстреле поселка Красная Яруга в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался», — написал Гладков.

Также, по его словам, повреждены остекления в трех четырехэтажных многоквартирных домах, при этом ликвидирован пожар хозпостроек.

«Восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи начнутся в светлое время суток», — добавил губернатор.

Красная Яруга — поселок в Краснояружском районе Белгородской области, который находится примерно в 20 км от границы с Сумской областью Украины.

Об обстреле Красной Яруги Гладков сообщил вечером 18 декабря. Он рассказал о повреждении остекления в четырехэтажном доме, возгорании хозпостроек рядом с этим домом и повреждении линии электропередачи.

Читайте на РБК Pro
Четыре налоговых нововведения, которые ожидают бизнес в 2023 году
Защита от кражи и время в долг: самая яркая история успеха в Африке
Как инвестору предугадать крах «звездной» компании — Financial Times
Какими китайскими спортивными брендами можно заменить ушедшие западные

Ранее в тот же день над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, при обстреле погиб один человек, еще восемь получили ранения. Кроме того, пострадало здание птицефабрики в Белгородском районе, в микрорайоне Луч повреждены окна в четырех многоквартирных домах, в частном секторе пострадали 14 домов, уточнял Гладков. В Белгороде при обстреле пострадали два частных дома и 60 квартир.

Как выглядит Белгородская область после обстрела
Фотогалерея 
Фото:belgorod1 / VK

Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков обстрел Военная операция на Украине
Материалы по теме
В Белгороде после обстрела пострадали не менее 60 квартир и 32 машины
Политика
Один человек погиб при обстреле Белгородской области
Политика
Гладков сообщил о работе ПВО над Белгородом и четверых пострадавших
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter