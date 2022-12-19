Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Красной Яруги в Белгородской области

Мужчина и женщина пострадали при обстреле поселка в Белгородской области

Два человека пострадали при обстреле поселка Красная Яруга в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Девушке с осколочными ранениями оказана помощь медиков на месте, отправлена на амбулаторное лечение. У мужчины контузия, медпомощь оказана, от госпитализации отказался», — написал Гладков.

Также, по его словам, повреждены остекления в трех четырехэтажных многоквартирных домах, при этом ликвидирован пожар хозпостроек.

«Восстановительные работы по ликвидации последствий на газопроводе, трубопроводе, теплоснабжении и линии электропередачи начнутся в светлое время суток», — добавил губернатор.

Красная Яруга — поселок в Краснояружском районе Белгородской области, который находится примерно в 20 км от границы с Сумской областью Украины.

Об обстреле Красной Яруги Гладков сообщил вечером 18 декабря. Он рассказал о повреждении остекления в четырехэтажном доме, возгорании хозпостроек рядом с этим домом и повреждении линии электропередачи.

Ранее в тот же день над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, при обстреле погиб один человек, еще восемь получили ранения. Кроме того, пострадало здание птицефабрики в Белгородском районе, в микрорайоне Луч повреждены окна в четырех многоквартирных домах, в частном секторе пострадали 14 домов, уточнял Гладков. В Белгороде при обстреле пострадали два частных дома и 60 квартир.