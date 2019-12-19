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ЕС продлил санкции против России на полгода
Речь идет об экономическом пакете санкций, действие которых должно было истечь до 2020 года
Заседание совета ЕС (Фото: European Union)

Совет ЕС продлил действие экономических санкций в отношении отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Евросовета.

Меры затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также сферу товаров двойного назначения. Первоначально они были введены 31 июля 2014 года на один год. Впоследствии санкции усиливались и неоднократно продлевались.

В последний раз Брюссель продлевал пакет секторальных санкций летом этого года. Срок его действия должен был истечь 31 января 2020 года.

Путин пообещал зеркальный ответ России на санкции США
Политика

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что время для снятия антироссийских санкций еще не пришло. Его поддержал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, который пообещал не ослаблять санкционного давления на Россию ради поддержания суверенитета и территориальной целостности Украины.

На прошлой неделе пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского сообщила о телефонном звонке украинского лидера главе Евросовета Шарлю Мишелю. Во время беседы Зеленский попросил сохранить санкционное давление на Россию. Санкции, по его словам, должны действовать до момента, когда будут выполнены минские договоренности, а территориальная целостность Украины — восстановлена.

Комитет сената США одобрил «санкции из ада» против России
Экономика

Со стороны ЕС сейчас действует несколько пакетов мер против России. Помимо экономических введены также индивидуальные санкции против российских физических лиц и организаций. Этот пакет мер также традиционно продлевается на полгода.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: санкции, Евросоюз
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