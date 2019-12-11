Зеленский попросил ЕС сохранить санкции против России

С соответствующей просьбой украинский президент обратился к главе Евросовета Шарлю Мишелю. В четверг, 12 декабря, страны Евросоюза собрались продлить санкции против России

Владимир Зеленский (Фото: Christophe Morin / Bloomberg)

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Евросовета Шарлем Мишелем выразил надежду на сохранение единства в Европейском союзе в поддержку продолжения санкционной политики против России.

Разговор состоялся накануне заседания Европейского совета, во время которого, как ожидается, лидеры Евросоюза будут обсуждать вопрос о продлении экономических санкций против Российской Федерации, говорится в сообщении пресс-службы Зеленского.

«Рассчитываю, что лидеры государств — членов ЕС сохранят единство в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также в продолжении санкционного давления на РФ», — приводятся в сообщении слова украинского президента, которые он сказал в разговоре с Мишелем. Зеленский добавил, что санкции должны быть сохранены до момента, когда будут выполнены минские договоренности, а территориальная целостность Украины — восстановлена.

Bloomberg несколькими часами ранее со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщил, что страны — члены ЕС на заседании в четверг, 12 декабря, собираются продлить на полгода действие санкций против России.