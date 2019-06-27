Совет ЕС официально продлил экономические санкции против России

Совет Евросоюза официально до 31 января 2020 года продлил санкции против России в экономической сфере. Об этом сообщается на сайте Совета.

Ограничения направлены на финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также на товары двойного назначения.

Отмечается, что решение Совет ЕС принял после того, как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммунюэль Макрон сообщили о состоянии выполнения минских договоренностей, принятых для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Представители стран — участниц Евросоюза единогласно решили продлить санкции против России.

В середине июня СМИ сообщили, что ЕС без обсуждения решил до 23 июня 2020 года продлить санкции на инвестирование в Крым и Севастополь. Тогда же говорилось о продлении экономических санкций против России на полгода.