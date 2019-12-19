Путин пообещал зеркальный ответ России на санкции США

Россия будет давать зеркальный ответ на санкции США. Об этом заявил президент Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».

«Мы знаем общий подход, который заключается в том, что США с нами будут работать там, где это им интересно и выгодно, и будут сдерживать, в то же время, Россию с помощью решений подобного рода (санкций — РБК). Но мы тоже, зная это, будем поступать зеркальным образом», — сказал президент.

Путин добавил, что «ничего хорошего в этом нет», отметив, что американские санкции являются «абсолютно недружественными актами» в отношении России.

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