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Политика ,  
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Демонстрации в городах США за импичмент Трампа. Фоторепортаж
В крупных американских городах 17 декабря прошли демонстрации за импичмент президента Дональда Трампа. Участники акций вышли на улицы накануне слушаний в палате представителей, где пройдет голосование по обвинениям в отношении президента. Как прошли демонстрации в разных городах США — в фоторепортаже РБК
Фото: Steve Helber / AP
Демонстранты перед Белым домом
Фото: Erik McGregor / ZUMA / ТАСС
Таймс-сквер, Нью-Йорк
Фото: Charles Rex Arbogast / AP

Протестующие в Чикаго (Иллинойс)

Фото: Wilfredo Lee / AP

Майами (Флорида)

Фото: Gerry Broome / AP

Роли (Северная Каролина)

Фото: Christian Monterrosa / EPA / ТАСС

Демонстранты перед зданием городского совета в Лос-Анджелесе (Калифорния)

Фото: Cj Gunther / EPA / ТАСС

Возможный кандидат в президенты от Республиканской партии, экс-губернатор Массачусетса Билл Уэлд на демонстрации у Капитолия штата в Бостоне. Уэлд — один из немногих республиканцев, поддерживающих​ импичмент​

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Таймс-сквер, Нью-Йорк

Фото: Kamil Krzaczynski / Reuters

Чикаго (Иллинойс)

Фото: Tony Dejak / AP

Демонстрация в Кливленде (Огайо).

По данным организаторов, всего по стране прошло​ более 600 акций

Фото: Jim West / ZUMA / ТАСС

Рочестер Хиллс (Мичиган).

В среду палата представителей должна проголосовать по обвинениям против Дональда Трампа. В рамках импичмента ему хотят вменить две статьи: злоупотребление президентскими полномочиями и препятствование расследованию. В случае одобрения палатой представителей вопрос уйдет на утверждение в сенат

Фото: Rick Bowmer / AP

Солт-Лейк-Сити (Юта).

Процедура импичмента в отношении Трампа была инициирована в сентябре, когда его заподозрили в попытке давления на нового президента Украины Владимира Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена — бывшего вице-президента и возможного соперника Трампа на выборах 2020 года.

Теги: мультимедиа, Дональд Трамп, импичмент, Белый дом, конгресс, демонстрации
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