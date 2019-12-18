Демонстрации в городах США за импичмент Трампа. Фоторепортаж

Протестующие в Чикаго (Иллинойс)
Майами (Флорида)
Роли (Северная Каролина)
Демонстранты перед зданием городского совета в Лос-Анджелесе (Калифорния)
Возможный кандидат в президенты от Республиканской партии, экс-губернатор Массачусетса Билл Уэлд на демонстрации у Капитолия штата в Бостоне. Уэлд — один из немногих республиканцев, поддерживающих импичмент
Таймс-сквер, Нью-Йорк
Чикаго (Иллинойс)
Демонстрация в Кливленде (Огайо).
По данным организаторов, всего по стране прошло более 600 акций
Рочестер Хиллс (Мичиган).
В среду палата представителей должна проголосовать по обвинениям против Дональда Трампа. В рамках импичмента ему хотят вменить две статьи: злоупотребление президентскими полномочиями и препятствование расследованию. В случае одобрения палатой представителей вопрос уйдет на утверждение в сенат
Солт-Лейк-Сити (Юта).
Процедура импичмента в отношении Трампа была инициирована в сентябре, когда его заподозрили в попытке давления на нового президента Украины Владимира Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена — бывшего вице-президента и возможного соперника Трампа на выборах 2020 года.