Демонстрации в городах США за импичмент Трампа. Фоторепортаж

В крупных американских городах 17 декабря прошли демонстрации за импичмент президента Дональда Трампа. Участники акций вышли на улицы накануне слушаний в палате представителей, где пройдет голосование по обвинениям в отношении президента. Как прошли демонстрации в разных городах США — в фоторепортаже РБК

Демонстранты перед Белым домом Таймс-сквер, Нью-Йорк Протестующие в Чикаго (Иллинойс) Майами (Флорида) Роли (Северная Каролина) Демонстранты перед зданием городского совета в Лос-Анджелесе (Калифорния) Возможный кандидат в президенты от Республиканской партии, экс-губернатор Массачусетса Билл Уэлд на демонстрации у Капитолия штата в Бостоне. Уэлд — один из немногих республиканцев, поддерживающих​ импичмент​ Таймс-сквер, Нью-Йорк Чикаго (Иллинойс) Демонстрация в Кливленде (Огайо). По данным организаторов, всего по стране прошло​ более 600 акций Рочестер Хиллс (Мичиган). В среду палата представителей должна проголосовать по обвинениям против Дональда Трампа. В рамках импичмента ему хотят вменить две статьи: злоупотребление президентскими полномочиями и препятствование расследованию. В случае одобрения палатой представителей вопрос уйдет на утверждение в сенат Солт-Лейк-Сити (Юта). Процедура импичмента в отношении Трампа была инициирована в сентябре, когда его заподозрили в попытке давления на нового президента Украины Владимира Зеленского с целью получить компромат на Джо Байдена — бывшего вице-президента и возможного соперника Трампа на выборах 2020 года.