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Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте
Следующий шаг — голосование в палате представителей, где у демократов большинство. Затем делом об импичменте должен заняться сенат, контролируемый республиканцами
Фото: Susan Walsh / AP

Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули во вторник официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте. Речь идет об обвинениях в злоупотреблении властью и препятствии конгрессу, сообщает Reuters.

Ожидается, что контролируемая демократами палата представителей поддержит обвинения против Трампа на следующей неделе. После чего рассмотрение дела об импичменте президента начнется в сенате, который контролируется республиканцами.

Председатель законодательного комитета Джеральд Надлер сообщил журналистам, что демократы должны были принять меры, потому что Трамп ставит под угрозу Конституцию США, подрывает выборы 2020 года и ставит под угрозу национальную безопасность.

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«Никто, даже президент, не может стоять выше закона», — приводит слова Надлера Reuters, сказанные им на пресс-конференции с участием спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и других демократов — глав комитетов, участвующих в расследовании импичмента.

В Белом доме обвинения в адрес Трампа назвали беспочвенными. «Демократы в палате представителей давно хотели отменить голоса 63 млн американцев. Они решили, что должны привлечь к ответственности президента Трампа, потому что они не могут законно победить его на избирательных участках. Использование демократами телефонного звонка с президентом Украины, стенограмму которого обнародовал сам президент, послужило оправданием этой их предвзятой, необоснованной и жалкой попытки свергнуть администрацию Трампа и результаты выборов 2016 года», — говорится в заявлении официального представителя Белого дома Стефани Гришэм. Он добавила, что избранный народом президент страны продолжит выполнять свои обязанности, действия демократов его не пугают.

Демократы запустили процедуру импичмента Трампа в сентябре после того, как вскрылось содержание его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из стенограммы беседы стало ясно, что Трамп обсуждал с Зеленским возможность возобновления расследования в отношении Хантера Байдена — сына вице-президента США Джо Байдена, который собирается составить Трампу конкуренцию на выборах президента США 2020 года. Демократы посчитали, что Трамп таким образом давил на Зеленского в своих политических целях.

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В докладе спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США, подготовленном в связи с началом процедуры импичмента, говорилось, что «президент поставил свои личные и политические интересы выше национальных интересов Соединенных Штатов».

Автор: Мария Бондаренко
Теги: демократы, импичмент, Дональд Трамп
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В Белом доме отреагировали на слушания по импичменту Трампа
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Судебный комитет нашел в действиях Трампа основания для импичмента
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