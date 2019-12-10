Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте

Демократы выдвинули обвинения Трампу по делу об импичменте

Следующий шаг — голосование в палате представителей, где у демократов большинство. Затем делом об импичменте должен заняться сенат, контролируемый республиканцами

Фото: Susan Walsh / AP

Демократы в палате представителей конгресса США выдвинули во вторник официальные обвинения против президента Дональда Трампа по делу об импичменте. Речь идет об обвинениях в злоупотреблении властью и препятствии конгрессу, сообщает Reuters.

Ожидается, что контролируемая демократами палата представителей поддержит обвинения против Трампа на следующей неделе. После чего рассмотрение дела об импичменте президента начнется в сенате, который контролируется республиканцами.

Председатель законодательного комитета Джеральд Надлер сообщил журналистам, что демократы должны были принять меры, потому что Трамп ставит под угрозу Конституцию США, подрывает выборы 2020 года и ставит под угрозу национальную безопасность.

«Никто, даже президент, не может стоять выше закона», — приводит слова Надлера Reuters, сказанные им на пресс-конференции с участием спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и других демократов — глав комитетов, участвующих в расследовании импичмента.