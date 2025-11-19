 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Песков заявил, что новаций с США дополнительно к «духу Анкориджа» нет

Сюжет
Переговоры России и США
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя последние публикации западных СМИ об обсуждаемых договоренностях по поводу конфликта на Украине, заявил об отсутствии каких-либо «новаций» относительно того, что было обговорено на саммите на Аляске.

В частности, Politico со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома сообщало о возможном согласовании рамочного соглашения о прекращении конфликта на Украине всеми сторонами уже на этой неделе. По данным издания, Украина и Европа не участвуют в подготовке параметров урегулирования, Киев будет поставлен перед фактом и будет вынуждена принять условия, а европейские страны «не важны». Axios, в свою очередь, писало о том, что Россия и США тайно работают над новым мирным планом из 28 пунктов.

«Нет, в данном случае у нас никаких новаций дополнительно к тому, что мы называем духом Анкориджа, у нас каких-то новаций нет», — сказал Песков репортеру Павлу Зарубину.

Министр армии США Дэниел Дрисколл приехал в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и обсуждения с ним возможного возобновления мирных переговоров с Москвой, сообщил представитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США полковник Дэйв Батлер. 

