ЛУКОЙЛ заявил об усилиях по продаже активов в Болгарии

Фото: Hristo Rusev / Getty Images

ЛУКОЙЛ предпринимает необходимые шаги для продажи активов в Болгарии новому собственнику, но оставляет за собой право на защиту своих прав и законных интересов в случае их нарушения в суде. Об этом говорится в заявлении компании.

Там напомнили, что 14 ноября в Болгарии был принят закон о введении внешнего управления на заводе ЛУКОЙЛ-Нефтохим Бургас, ЛУКОЙЛ-Болгария и других активах , 17 ноября все полномочия перешли к внешнему управляющему.

Компания выразила надежду, что «внешний управляющий будет действовать в строгом соответствии с применимым законодательством в целях продолжения деятельности организаций, обеспечит их нормальную работу для снабжения рынка Болгарии топливом, выплаты налогов и поддержания высоких стандартов социальной политики в отношении сотрудников завода, установленных и поддерживаемых ЛУКОЙЛом».

Там также рассчитывают, что деятельность внешнего управляющего не будет этому препятствовать сделке по продаже завода, сети АЗС и других активов в Болгарии.

ЛУКОЙЛ решил продать свои зарубежные активы после того, как США ввели санкции против компании. Американский Минфин выдал лицензию, разрешающую сделки по продаже международного бизнеса ЛУКОЙЛа до 13 декабря. Компания сообщала, что ведет переговоры с несколькими возможными покупателями зарубежного бизнеса.

Материал дополняется