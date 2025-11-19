Дочка ЛУКОЙЛа Teboil объявила о закрытии АЗС в Финляндии

Фото: Tom Little / Reuters

Дочерняя компания ЛУКОЙЛа в Финляндии Teboil объявила о завершении работы своих АЗС в стране, сообщили в пресс-службе компании. Это второй по величине оператор АЗС в республике.

«Компания готовится к свертыванию своей деятельности <...> Станции будут закрываться поэтапно, как только будут распроданы запасы топлива», — говорится в сообщении.

В Teboil предупредили, что оплата на заправках за наличные завершилась 31 октября. И уточнили: если при посещении АЗС клиенты увидят на дисплее цифры «3888», это значит, что на станции закончилось топливо соответствующего качества.

Teboil Ab — нефтяная компания, занимающаяся маркетингом, продажей и дистрибуцией нефтепродуктов в Финляндии, а также эксплуатацией автозаправочных станций и станций технического обслуживания. Является дочерним предприятием компании ЛУКОЙЛ. В сеть входят более 400 заправок.

О том, что на АЗС Teboil заканчивается топливо, представитель компании Тони Фликт сообщил изданию Helsingin Sanomat еще в начале ноября.

ЛУКОЙЛ решил продать свои зарубежные активы, после того как в конце октября Минфин США ввел санкции против него и «Роснефти». Ведомство объяснило меры «отсутствием у России серьезной заинтересованности в мирном процессе». Позднее американский Минфин выдал лицензию, разрешающую сделки по продаже международного бизнеса ЛУКОЙЛа.

Заключать соглашения, связанные с продажей зарубежных активов ЛУКОЙЛа и обслуживанием зарубежных АЗС компании, разрешено до 13 декабря. Покупателем LUKOIL International GmbH — 100-процентной дочерней структуры, владеющей активами ЛУКОЙЛа в других странах, — станет Gunvor.



Москва назвала американские санкции против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа недружественным шагом по отношению к России.