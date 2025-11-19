 Перейти к основному контенту
ДНР получит генераторы и топливозаправщики из госрезерва после удара

Пушилин: ДНР получит генераторы и топливозаправщики из госрезерва после удара
Сюжет
Военная операция на Украине
При атаке были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, в результате 65% потребителей остались без электричества. Из 1015 котельных остановилось 490, сообщил глава ДНР. Власти ввели режим ЧС регионального характера
Фото: PushilinDenis / Telegram
Фото: PushilinDenis / Telegram

ДНР получит генераторы и топливозаправщики из Федерального агентства по государственным резервам после атаки на энергосистему, сообщил глава республики Денис Пушилин в телеграм-канале.

«Согласовал с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым выделение из Федерального агентства по государственным резервам генераторов и топливозаправщиков, которые сейчас очень нужны региону», — написал Пушилин.

По его словам, всего в результате удара из 1015 котельных «Донбасстеплоэнерго» остановилось 490. Большая часть уже запущена, но «из-за низкого напряжения в сети» некоторые из них пока не дают тепло.

«Работы по запуску подачи теплоносителя продолжаются. Поручил гендиректору ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго» Сергею Полхову уделить особое внимание котельным, которые обеспечивают теплом соцобъекты и крупные жилые массивы», — сказал глава ДНР.

Утром 18 ноября Пушилин заявил о «беспрецедентной» атаке, в результате которой были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС.

В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений двух ТЭС после атаки дронов
Политика
Зуевская ТЭС

Старобешевская ТЭС находится в поселке Новый Свет в Старобешевском районе, а Зуевская ТЭС расположена в городе Зугрэс.

Без электричества остались 65% потребителей, часть школ и детсадов закрылась. Глава Старобешевского муниципального округа Николай Михайлов уточнил, что Старобешевская ТЭС получила «серьезные повреждения критически важного оборудования», что привело к перебоям с энергоснабжением. Из-за приостановки работы котельных без тепла остались жилые дома и социальные объекты.

В ДНР был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Елена Чернышова
Денис Пушилин ДНР атака ТЭС генераторы
