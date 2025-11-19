ДНР получит генераторы и топливозаправщики из госрезерва после удара
ДНР получит генераторы и топливозаправщики из Федерального агентства по государственным резервам после атаки на энергосистему, сообщил глава республики Денис Пушилин в телеграм-канале.
«Согласовал с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым выделение из Федерального агентства по государственным резервам генераторов и топливозаправщиков, которые сейчас очень нужны региону», — написал Пушилин.
По его словам, всего в результате удара из 1015 котельных «Донбасстеплоэнерго» остановилось 490. Большая часть уже запущена, но «из-за низкого напряжения в сети» некоторые из них пока не дают тепло.
«Работы по запуску подачи теплоносителя продолжаются. Поручил гендиректору ГУП ДНР «Донбасстеплоэнерго» Сергею Полхову уделить особое внимание котельным, которые обеспечивают теплом соцобъекты и крупные жилые массивы», — сказал глава ДНР.
Утром 18 ноября Пушилин заявил о «беспрецедентной» атаке, в результате которой были повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС.
Старобешевская ТЭС находится в поселке Новый Свет в Старобешевском районе, а Зуевская ТЭС расположена в городе Зугрэс.
Без электричества остались 65% потребителей, часть школ и детсадов закрылась. Глава Старобешевского муниципального округа Николай Михайлов уточнил, что Старобешевская ТЭС получила «серьезные повреждения критически важного оборудования», что привело к перебоям с энергоснабжением. Из-за приостановки работы котельных без тепла остались жилые дома и социальные объекты.
В ДНР был введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.
