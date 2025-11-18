При атаке повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС в ДНР
В результате атаки получили повреждения Зуевская и Старобешевская ТЭС в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в телеграм-канале.
По его словам, «многие» населенные пункты остались без света, «остановились котельные, фильтровальные станции», написал он. Службы работают в экстренном режиме.
Старобешевская ТЭС находится в поселок Новый Свет в Старобешевском районе, а Зуевская ТЭС расположена в городе Зугрэс.
Материал дополняется
