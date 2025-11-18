Пушилин: атака ВСУ оставила без электричества 65% потребителей в ДНР

Пушилин сообщил, что из-за повреждений двух ТЭС возможны веерные отключения электроэнергии. Школы и детские сады, в которые не подается тепло, приостановили работу

Фото: Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Из-за атаки ВСУ на энергосистему ДНР без электричества остались 65% потребителей, сообщил в телеграм-канале глава республики Денис Пушилин.

Часть школ и детских садов временно закроются, работать будут только те детские учреждения, в которые подается тепло.

Пушилин предупредил о возможных веерных отключениях электроэнергии.

Утром 18 ноября глава ДНР сообщил, что в результате удара ВСУ повреждены две теплоэлектростанции: Зуевская, которая находится в городе Зугрэс и Старобешевская в поселке Новый Свет (обе располжены примерно в 40 км от Донецка).

По данным республиканского оператора связи «Феникс», без штатного электроснабжения остались более 250 объектов связи, в том числе в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево, Иловайске, Амвросиевском и Волновахском округах.

Пушилин сообщил, что власти «наметили план экстренных мер по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и воды» жителям ДНР.