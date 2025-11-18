В ДНР ввели режим ЧС из-за повреждений двух ТЭС после атаки дронов

Режим ЧС регионального характера ввели из-за повреждений Зуевской и Старобешевской ТЭС в результате массированной атаки украинских дронов, оставившей без электричества 65% потребителей

Зуевская ТЭС (Фото: Иван Ноябрев / ТАСС)

В Донецкой народной республике ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера из-за повреждений Зуевской и Старобешевской ТЭС в результате массированной атаки украинских дронов, что вызвало отключение электроэнергии на территории региона. Об этом сообщил председатель правительства ДНР Андрей Чертков со ссылкой на указ главы республики Дениса Пушилина.

Чертков, которого назначили руководителем ликвидации ЧС, пояснил, что такой режим позволит оперативнее принимать меры для стабилизации ситуации. Пушилин, в свою очередь, поручил создать комиссии для установления фактов нарушения условий жизни граждан и утраты ими имущества первой необходимости из-за ЧС в муниципалитетах.

Комиссии должны своевременно подготовить и представить Черткову документы, которые содержат обоснования для оказания гражданам финансовой и материальной помощи.

18 ноября Пушилин заявил о «беспрецедентной» атаке на энергосистему республики, в результате которой повреждения получили Зуевская и Старобешевская ТЭС (обе расположены примерно в 40 км от Донецка). «Многие» населенные пункты остались без света, а котельные и фильтровальные станции «остановились», сообщил глава ДНР.

Позднее он уточнил, что из-за атаки ВСУ без электричества остались 65% потребителей. Он также объявил о том, что часть школ и детских садов временно закроются, а работать будут только те детские учреждения, в которые подается тепло. Пушилин также предупредил о возможных веерных отключениях электроэнергии.

По информации республиканского оператора связи «Феникс», без штатного электроснабжения остались более 250 объектов связи, включая тех, кто находится в Донецке, Макеевке, Старобешево, Докучаевске, Дебальцево, Иловайске, Амвросиевском и Волновахском округах.