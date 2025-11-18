 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Часть школ в ДНР приостановила работу после атаки ВСУ на энергосистему

Пушилин: часть школ в ДНР приостановила работу из-за атаки ВСУ на энергосистему
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Лантюхов / NEWS.ru / Global Look Press

После ночной атаки ВСУ на энергосистему 18 ноября в Донецкой народной республике (ДНР), в результате которой без электричества остались многие населенные пункты, на территории республики будут работать только те школы и дошкольные учреждения, куда подается тепло. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.

«Работать будут только те школы и дошкольные учреждения, в которые подается тепло. Информация о режиме работы предоставляется каждым детским учреждением», — написал глава ДНР.

Пушилин заявил о «беспрецедентной» атаке на энергосистему ДНР
Политика
Вид на Старобешевскую ТЭС

Ранее, примерно в 6:00 мск, Пушилин сообщил об атаке на энергообъекты в ДНР, назвав ее «беспрецедентной». В результате получили повреждения Зуевская и Старобешевская ТЭС. По словам главы республики, многие населенные пункты остались без света, «остановились котельные, фильтровальные станции».

Позже глава ДНР сообщил, что электричество не поступает 65% потребителей. Он также предупредил о возможных веерных отключениях электроэнергии в регионе.

