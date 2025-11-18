 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Власти сообщили о серьезных повреждениях Старобешевской ТЭС после атаки

Глава округа Михайлов: восстановление Старобешевской ТЭС займет долгое время
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В результате ночной атаки ВСУ на Донецкую народную республику (ДНР) Старобешевская ТЭС получила «серьезные повреждения критически важного оборудования», что привело к перебоям в энергоснабжении, сообщил глава Старобешевского муниципального округа Николай Михайлов в телеграм-канале.

Глава округа отметил, что, по предварительным оценкам, восстановление ТЭС займет значительное время. «50% Старобешевского округа находится без электроснабжения. Остановлены котельные, водонасосные станции», — написал Михайлов.

Атака ВСУ оставила без электричества 65% потребителей в ДНР
Политика
Фото:Олег Спиридонов / Бизнес Online / Global Look Press

Он добавил, что в результате приостановки работы котельных без отопления остались жилые дома и социальные объекты. Также работу прекратили водонасосные станции, что вызвало перебои с водоснабжением в округе. По словам Михайлова, аварийные бригады энергетиков ведут экстренные работы по переподключению сетей и вводу резервных источников питания. 

Кроме Старобешевской ТЭС в результате ночной атаки ВСУ повреждения получила Зуевская ТЭС, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. По словам главы республики, многие населенные пункты остались без света, «остановились котельные, фильтровальные станции».

Также Пушилин сообщил о приостановке работы части школ и дошкольных учреждений, которые не обеспечиваются теплом. По данным главы ДНР, электричество не поступает 65% потребителей. Местных жителей предупредили о возможных веерных отключениях электроэнергии в регионе.

Авторы
Теги
Егор Алимов
ДНР ТЭС атака дроны ВСУ
