Политика⁠,
0

Песков назвал прогнозы Писториуса провоенной риторикой

Борис Писториус
Борис Писториус (Фото: Christian Spicker / Imago Images / Global Look Press)

В Европе все чаще начала звучать милитаристская и провоенная риторика, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о скорой войне России против НАТО.

«Подобная милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц», — отметил Песков на вопрос корреспондента о том, как в Кремле воспринимают прогнозы немецкого министра обороны.

В Германии заявили о «последнем мирном лете» из-за России
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Писториус заявил, что вероятность конфликта с Россией продолжает возрастать. Он отметил, что ранее возможным сроком начала боевых действий называли 2029 год, но теперь некоторые эксперты не исключают начала прямого конфликта уже в 2028 году. Некоторые военные историки, по словам Писториуса, полагают, что минувшее лето было «последним мирным летом».

Летом министр обороны Германии заявил о готовности бундесвера «убивать российских солдат» в случае нападения России на любого члена НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ноябре заявил, что Германия должна обеспечить мир силой, помня о своей исторической ответственности.

Как подчеркивал Песков, Россия полностью осознает опасность возможной конфронтации с Европой и именно поэтому заблаговременно приняла необходимые меры для укрепления своей безопасности.

Президент Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес России, назвал заявления о подготовке нападения на государства НАТО ложными. При этом российский лидер предупредил, что Москва будет соответствующим образом реагировать на наращивание военного потенциала европейских стран.

Персоны
Егор Алимов, Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков Борис Писториус Россия НАТО конфликт
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
