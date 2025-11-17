Песков назвал прогнозы Писториуса провоенной риторикой

Борис Писториус (Фото: Christian Spicker / Imago Images / Global Look Press)

В Европе все чаще начала звучать милитаристская и провоенная риторика, заявил РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о скорой войне России против НАТО.

«Подобная милитаристская и провоенная риторика все чаще звучит из европейских столиц», — отметил Песков на вопрос корреспондента о том, как в Кремле воспринимают прогнозы немецкого министра обороны.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Писториус заявил, что вероятность конфликта с Россией продолжает возрастать. Он отметил, что ранее возможным сроком начала боевых действий называли 2029 год, но теперь некоторые эксперты не исключают начала прямого конфликта уже в 2028 году. Некоторые военные историки, по словам Писториуса, полагают, что минувшее лето было «последним мирным летом».

Летом министр обороны Германии заявил о готовности бундесвера «убивать российских солдат» в случае нападения России на любого члена НАТО.

Канцлер Германии Фридрих Мерц в ноябре заявил, что Германия должна обеспечить мир силой, помня о своей исторической ответственности.

Как подчеркивал Песков, Россия полностью осознает опасность возможной конфронтации с Европой и именно поэтому заблаговременно приняла необходимые меры для укрепления своей безопасности.

Президент Владимир Путин, комментируя обвинения в адрес России, назвал заявления о подготовке нападения на государства НАТО ложными. При этом российский лидер предупредил, что Москва будет соответствующим образом реагировать на наращивание военного потенциала европейских стран.