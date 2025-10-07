В Венесуэле предупредили о готовящейся попытке подрыва посольства США

Власти Венесуэлы усилили меры безопасности в посольстве США в Каракасе на фоне угрозы подрыва диппредставительства, сообщил спикер парламента Боливарианской Республики Хорхе Родригес в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

По его словам, теракт планируют устроить «местные правые экстремистские группировки». О готовящемся подрыве были уведомлены как правительство США, так и сотрудники европейских посольств.

«Мы усилили меры безопасности в этом дипломатическом учреждении (США), которое наше правительство уважает и защищает», — говорится в сообщении. Угроза теракта произошла на фоне обострения отношений двух государств, пишет Bloomberg.

В 2019 году все американские дипломаты покинули Венесуэлу по требованию властей Боливарианской Республики. Однако они продолжили свою работу из других мест. Их присутствие в стране стало «сдерживающим фактором для политики США», подчеркивал тогдашний госсекретарь США Майк Помпео.

В августе 2025 года NYT сообщила, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Тогда же США направили к берегам Венесуэлы семь кораблей с личным составом в 4,5 тыс. человек. Венесуэльский президент Николас Мадуро отреагировал на это всенародной мобилизацией в Боливарианскую национальную милицию.

Впоследствии с сентября 2025 года США нанесли несколько ракетных ударов по венесуэльским морским судам. Последний такой удар произошел 3 октября — военные уничтожили катер, на котором, по утверждению главы Пентагона Пита Хегсета, перевозили крупную партию наркотиков. В тот же день системы противовоздушной обороны Венесуэлы зафиксировали не менее пяти боевых самолетов США вблизи побережья страны.

27 сентября NBC со ссылкой на источники написал, что американские военные прорабатывают сценарии нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. По информации собеседника, первые удары могут быть нанесены уже через несколько недель. Тем не менее, Трамп пока не одобрил никаких операций, отмечает NBC.