Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трампа предупредили о тяжелых последствиях свержения Мадуро в Венесуэле

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

В случае свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро администрация США может столкнуться с серьезными проблемами из-за слабости национальной оппозиции, высокого риска военных мятежей в стране и резкой критики внутри самих Соединенных Штатов, сообщает CNN со ссылкой на экспертов.

Как отмечает телеканал, Вашингтон еще не принял решения о нанесении ударов по Венесуэле, хотя и перебросил к ее берегам более десятка военных кораблей и 15 тыс. военнослужащих США в рамках объявленной операции «Южное копье» против наркотрафика в регионе. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, дни Мадуро сочтены.

«Мадуро — умеренный сторонник чавизма (левой политической идеологии бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса. — РБК), и вместо оппозиции власть может захватить кто-то другой при поддержке военных», — говорит научный сотрудник Института Америки в Джорджтауне и бывший сотрудник администрации Байдена Хуан Гонсалес. По его словам, в республике может установиться еще более жесткая и непримиримая диктатура.

Что касается демократической оппозиции, то она сильно раздроблена и не сможет добиться успеха ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе без поддержки и присутствия США в Венесуэле, считает эксперт.

Рыбаки перестали выходить по ночам в Карибском море после ударов США
Политика
Фото:Joe Raedle / Getty Images

Также не исключено, что страна окажется ввергнута в гражданскую войну между преступными синдикатами, колумбийскими повстанцами, действующими на территории Венесуэлы, и конкурирующими политическими фракциями.

«Мадуро — гарант равновесия. Поэтому все сплотились вокруг него», — заявил западный дипломат, проживший в Венесуэле несколько лет и пожелавший сохранить анонимность.

Длительное военное вмешательство США в дела Венесуэлы несет риски и для политического положения самого Трампа, обещавшего не допустить участия Америки в зарубежных войнах.

«Американский народ голосовал за Трампа не для того, чтобы втянуть США в затяжной конфликт в Латинской Америке», — приводят журналисты слова одного из членов конгресса США.

В начале августа 2025 года президент США Дональд Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. С конца лета у берегов Боливарианской Республики начала собираться флотилия ВМС США.

В середине ноября в Карибское море вошла ударная группа во главе с авианосцем, на борту которого находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты.

После этого Трамп допустил возможность своих переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал американский лидер.

Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны и свержения власти. Николас Мадуро перебросил войска на карибское побережье и объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию (PNB).

В Кремле на вопрос о действиях Москвы при атаке США на Венесуэлу подчеркнули, что российская сторона исходит из того, что все происходящее должно соответствовать положениям международного права.

Денис Малышев
Дональд Трамп Николас Мадуро наркоторговля военный переворот ВМС США Венесуэла
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
