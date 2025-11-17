Трампа предупредили о тяжелых последствиях свержения Мадуро в Венесуэле

Николас Мадуро (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

В случае свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро администрация США может столкнуться с серьезными проблемами из-за слабости национальной оппозиции, высокого риска военных мятежей в стране и резкой критики внутри самих Соединенных Штатов, сообщает CNN со ссылкой на экспертов.

Как отмечает телеканал, Вашингтон еще не принял решения о нанесении ударов по Венесуэле, хотя и перебросил к ее берегам более десятка военных кораблей и 15 тыс. военнослужащих США в рамках объявленной операции «Южное копье» против наркотрафика в регионе. Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, дни Мадуро сочтены.

«Мадуро — умеренный сторонник чавизма (левой политической идеологии бывшего лидера Венесуэлы Уго Чавеса. — РБК), и вместо оппозиции власть может захватить кто-то другой при поддержке военных», — говорит научный сотрудник Института Америки в Джорджтауне и бывший сотрудник администрации Байдена Хуан Гонсалес. По его словам, в республике может установиться еще более жесткая и непримиримая диктатура.

Что касается демократической оппозиции, то она сильно раздроблена и не сможет добиться успеха ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе без поддержки и присутствия США в Венесуэле, считает эксперт.

Также не исключено, что страна окажется ввергнута в гражданскую войну между преступными синдикатами, колумбийскими повстанцами, действующими на территории Венесуэлы, и конкурирующими политическими фракциями.

«Мадуро — гарант равновесия. Поэтому все сплотились вокруг него», — заявил западный дипломат, проживший в Венесуэле несколько лет и пожелавший сохранить анонимность.

Длительное военное вмешательство США в дела Венесуэлы несет риски и для политического положения самого Трампа, обещавшего не допустить участия Америки в зарубежных войнах.

«Американский народ голосовал за Трампа не для того, чтобы втянуть США в затяжной конфликт в Латинской Америке», — приводят журналисты слова одного из членов конгресса США.

В начале августа 2025 года президент США Дональд Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. С конца лета у берегов Боливарианской Республики начала собираться флотилия ВМС США.

В середине ноября в Карибское море вошла ударная группа во главе с авианосцем, на борту которого находятся более 4 тыс. военных, десятки ударных истребителей и боевые вертолеты.

После этого Трамп допустил возможность своих переговоров с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

«Посмотрим, что из этого выйдет», — сказал американский лидер.

Власти Венесуэлы считают, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны и свержения власти. Николас Мадуро перебросил войска на карибское побережье и объявил мобилизацию в Боливарианскую национальную полицию (PNB).

В Кремле на вопрос о действиях Москвы при атаке США на Венесуэлу подчеркнули, что российская сторона исходит из того, что все происходящее должно соответствовать положениям международного права.