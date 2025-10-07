NYT узнала о поручении Трампа свернуть дипломатию с Венесуэлой

По словам источников, администрация Трампа разработала планы на случай эскалации. Они могут включать отстранению Мадуро от власти, пишет NYT

Американский президент Дональд Трамп отказался от попыток достичь соглашения с Венесуэлой и поручил прекратить все усилия по дипломатическому урегулированию отношений, сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

Специальный посланник Трампа Ричард Гренелл вел переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и другими высокопоставленными венесуэльскими чиновниками. Но во время встречи с высшим военным руководством в четверг, 2 октября, Трамп позвонил Гренеллу и приказал прекратить все дипломатические контакты, в том числе переговоры с Мадуро, рассказали источники.

Официальные лица США заявили, что администрация Трампа разработала несколько военных планов на случай эскалации. Эти операции могут также включать планы по отстранению Мадуро от власти. Представитель Белого дома высказал мнение, что президент США готов использовать «все рычаги американской власти», чтобы остановить ввоз наркотиков в США, и ясно дал понять Мадуро, что пора положить конец незаконному обороту наркотиков в Венесуэле.

Некоторые действующие и бывшие официальные лица заявили, что Трамп может санкционировать удары по объектам наркокартелей на территории Мексики.

В августе 2025 года NYT сообщила, что Трамп тайно подписал директиву для Пентагона о применении военной силы против латиноамериканских наркокартелей. США направили к берегам Венесуэлы семь военных кораблей с экипажем численностью 4,5 тысячи человек. Мадуро отреагировал на эти действия, объявив всенародную мобилизацию в Боливарианскую национальную милицию.

С сентября 2025 года США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам. Один из последних таких ударов произошел 3 октября, когда американские военные уничтожили катер, предположительно перевозивший крупную партию наркотиков, по словам главы Пентагона Пита Хегсета. В тот же день венесуэльские системы ПВО зафиксировали не менее пяти боевых самолетов США в воздушном пространстве вблизи побережья страны.

27 сентября телеканал NBC, ссылаясь на источники, сообщил, что американские военные разрабатывают планы нанесения ударов по наркоторговцам на территории Венесуэлы. По информации источника, первые удары могут последовать в ближайшие недели. Однако, как отмечал NBC, Трамп пока не утвердил никаких операций.

Трамп называл венесуэльские наркокартели «подтвержденными наркотеррористами» и отметил, что они представляют угрозу национальной безопасности и внешней политике США. В 2020 году, то есть в первый срок Трампа, США обвинили Мадуро в наркотерроризме и сговоре с целью ввоза кокаина. За информацию, которая приведет к правосудию над венесуэльским президентом, сейчас предлагают $50 млн.