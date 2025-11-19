 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о попытке удара ракетами ATACMS по Воронежу

Минобороны: ВСУ 18 ноября пытались ударить ракетами ATACMS по Воронежу
Сюжет
Военная операция на Украине
Украина 18 ноября попыталась ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS, но все они были сбиты российскими системами ПВО. Военные нашли место пуска в Харьковской области и уничтожили «Искандером» две пусковые установки MLRS

Фото: Минобороны России
Украинские силы 18 ноября выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS, сообщило Минобороны.

Попытка удара была предпринята в 14:31 мск. Все ракеты были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь». Однако обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра и детдома.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет, добавили в ведомстве.

Росатом раскрыл число беспилотников, атаковавших Нововоронежскую АЭС
Политика
Нововоронежская АЭС

Место в Харьковской области в районе села Волосская Балаклея, откуда запускались ракеты ATACMS, было оперативно установлено. Российские военные уничтожили две пусковые установки MLRS с боекомплектом, применив комплекс «Искандер». Также были убиты до десяти украинских военных, служивших в расчете.

Минобороны сообщило о попытке удара ракетами ATACMS по Воронежу
Video

ATACMS (от англ. Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — это управляемые баллистические ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. Ракеты запускаются из гусеничных установок реактивных систем залпового огня семейства MLRS — M270, M270A1, M270A2, а также более легкой и мобильной колесной M142 HIMARS.

В течение дня 18 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал в телеграм-канале только об угрозе атак дронов в разных районах региона. В 15:36 мск он написал, что силы ПВО сбили над Воронежем несколько воздушных целей, не уточнив их тип.

Пострадавших, как сообщил тогда Гусев, не было, но обломки повредили кровлю частного дома и автомобиль.

Украина прежде уже пыталась ударить по российским объектам ракетами ATACMS. Киеву их поставляют Соединенные Штаты. В марте Associated Press сообщило, что эти ракеты закончились у ВСУ, затем появились сведения, что Вашингтон обсуждает возможность их поставки на Украину. В июле об этом, в частности, писала газета The New York Times.

Москва осуждает поставки оружия Киеву. Президент России Владимир Путин предупреждал, что страна готова дать «очень сильный, если не сказать ошеломляющий» ответ на удары дальнобойным оружием, поэтому Киеву и союзникам стоит подумать, идти ли на такой шаг. Минобороны неоднократно отчитывалось об ударах в ответ на атаки Украиной гражданских объектов в России.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
ATACMS Украина ВСУ Воронеж ракетный удар Минобороны
