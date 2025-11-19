Минобороны сообщило о попытке удара ракетами ATACMS по Воронежу

Украина 18 ноября попыталась ударить по Воронежу четырьмя ракетами ATACMS, но все они были сбиты российскими системами ПВО. Военные нашли место пуска в Харьковской области и уничтожили «Искандером» две пусковые установки MLRS

Украинские силы 18 ноября выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS, сообщило Минобороны.

Попытка удара была предпринята в 14:31 мск. Все ракеты были сбиты российскими системами ПВО С-400 и «Панцирь». Однако обломки ATACMS повредили крыши геронтологического центра и детдома.

Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет, добавили в ведомстве.

Место в Харьковской области в районе села Волосская Балаклея, откуда запускались ракеты ATACMS, было оперативно установлено. Российские военные уничтожили две пусковые установки MLRS с боекомплектом, применив комплекс «Искандер». Также были убиты до десяти украинских военных, служивших в расчете.

ATACMS (от англ. Army Tactical Missile System — «армейский тактический ракетный комплекс») — это управляемые баллистические ракеты класса «земля — земля» с максимальной дальностью 300 км, осколочно-фугасной или кассетной боевой частью. Ракеты запускаются из гусеничных установок реактивных систем залпового огня семейства MLRS — M270, M270A1, M270A2, а также более легкой и мобильной колесной M142 HIMARS.

В течение дня 18 ноября губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал в телеграм-канале только об угрозе атак дронов в разных районах региона. В 15:36 мск он написал, что силы ПВО сбили над Воронежем несколько воздушных целей, не уточнив их тип.

Пострадавших, как сообщил тогда Гусев, не было, но обломки повредили кровлю частного дома и автомобиль.

Украина прежде уже пыталась ударить по российским объектам ракетами ATACMS. Киеву их поставляют Соединенные Штаты. В марте Associated Press сообщило, что эти ракеты закончились у ВСУ, затем появились сведения, что Вашингтон обсуждает возможность их поставки на Украину. В июле об этом, в частности, писала газета The New York Times.

Москва осуждает поставки оружия Киеву. Президент России Владимир Путин предупреждал, что страна готова дать «очень сильный, если не сказать ошеломляющий» ответ на удары дальнобойным оружием, поэтому Киеву и союзникам стоит подумать, идти ли на такой шаг. Минобороны неоднократно отчитывалось об ударах в ответ на атаки Украиной гражданских объектов в России.