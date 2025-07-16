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Военная операция на Украине ,  
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NYT раскрыла детали новой схемы поставки оружия США на Украину

NYT: почти все оружие НАТО в рамках новой сделки с США готово для отправки Киеву
Сюжет
Военная операция на Украине
Почти все оружие, которое страны НАТО намерены передать Киеву, доступно для немедленной отправки на Украину, пишет NYT. Это означает, что либо это вооружение из военных запасов, либо только что произведенное, говорят ее источники
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В число вооружений американского производства, которые страны НАТО закупят для Украины, входят системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты и боеприпасы, сообщает The New York Times.

Анонимные чиновники рассказали газете, что почти все оружие доступно для немедленной отправки на Украину, что означает, что оно либо из уже существующих военных запасов, либо было только что произведено.

Трамп 14 июля заявил, что США рассматривают возможность передать Украине 17 комплексов Patriot — Киеву их отправят европейские страны, а Вашингтон восполнит их арсеналы. NYT отмечает, что речь может идти о 17 пусковых установках Patriot, которые американский производитель системы Raytheon согласился продать Швейцарии в 2020 году вместе с другими запчастями.

Кроме того, две системы Patriot для Украины предложила купить Германия, еще одну — Норвегия. Генсек НАТО Марк Рютте назвал в числе потенциальных поставщиков Данию, Нидерланды, Эстонию и другие европейские страны. NYT отмечает, что остается неясным, какие именно страны передадут свое вооружение Украине. Согласно данным специалистов по отслеживанию вооружений Международного института стратегических исследований в Лондоне, у США гораздо больше батарей Patriot, чем у любой другой страны, — более 60 из примерно 180 по всему миру.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

Также неясно, какие еще вооружения войдут в сделку, пишет издание. В материале говорится, что это могут быть как переданные Киеву ранее виды оружия, например ракетные системы ATACMS, так и запрашиваемые, но не полученные Украиной виды вооружений, например крылатые ракеты воздушного базирования JASSM. Military Watch Magazine 14 июля писал, что Вашингтон рассматривает поставку этих ракет Киеву.

CNN со ссылкой на источник сообщал, что США могут продать НАТО ракеты малой дальности, cнаряды для гаубиц и ракеты класса «воздух — воздух» средней дальности, которые блок впоследствии передаст Украине. По информации источника Axios, США намерены продать союзникам по альянсу оружия на $10 млрд только в рамках первой волны поставок.

В ночь на 16 июля Трамп объявил, что ракеты для комплексов Patriot уже поставляются на Украину из Германии в рамках нового соглашения.

Москва осуждает поставки оружия Киеву.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
поставки оружия военная помощь США НАТО Patriot ATACMS
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