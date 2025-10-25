Минобороны заявило о групповом ударе по объектам ВПК и энергетики Украины

Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам в России, сообщило ведомство. Этой ночью взрывы были слышны в Киеве, власти сообщили о жертвах и раненых

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В ночь на 25 октября российские силы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины и энергетическим объектам, обеспечивающим их работу, сообщило Минобороны.

Это стало ответом на террористические атаки Киева по гражданским объектам в России, добавило ведомство.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в министерстве.

Для атаки применялось высокоточное оружие большой дальности наземного базирования и ударные беспилотники.

Прошедшей ночью власти Киева сообщили о работе ПВО и взрывах в городе. По данным мэра Виталия Кличко, после ударов были зафиксированы повреждения в трех районах: Днепровском, Деснянском, Дарницком. В последних двух вспыхнули пожары. Глава города также сообщил о двух погибших и 12 пострадавших.

В эту же ночь в России было уничтожено и перехвачено более 120 украинских беспилотников, сообщило Минобороны. Одно из последствий — в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на подстанции ЛЭП Балашовская в Волгоградской области. Его оперативно ликвидировали. Пострадавших и жертв в ходе атак нет.