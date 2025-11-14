Росатом раскрыл число беспилотников, атаковавших Нововоронежскую АЭС
Около восьми беспилотников атаковали Нововоронежскую АЭС в ночь с 12 на 13 ноября. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, сообщает «РИА Новости».
По его словам, все дроны были обнаружены и сбиты. Однако обломки одного из них повредили распределительное устройство, что привело к отключению нескольких энергоблоков от сети и потребовало снижения мощности станции.
Лихачев отметил, что ремонтные работы были проведены оперативно и профессионально. В результате уже к 11 утра 14 ноября атомная станция была возвращена на свою проектную мощность.
Нововоронежская АЭС, расположенная в 45 км от Воронежа, является одной из старейших в России — она была запущена в 1964 году. В настоящее время из семи энергоблоков станции три уже выведены из эксплуатации.
Вечером 13 ноября над Россией за два часа с 20:00 до 23:00 мск сбили 34 украинских беспилотника самолетного типа. Большинство сбитых дронов пришлось на Черное море, над акваторией которого перехватили 14 БПЛА, еще по девяти ПВО отработала в Белгородской области, по четырем — над Крымом. По три беспилотника уничтожили над Воронежской и Ростовской областями, один — над Курской областью.
