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Военная операция на Украине ,  
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Собянин сообщил о сбитом в подмосковном округе Электросталь дроне

Собянин: в городском округе Электросталь силы ПВО сбили дрон, летевший на Москву
Сюжет
Военная операция на Украине
Летевший на Москву дрон был сбит силами ПВО в городском округе Электросталь. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет, сообщил Собянин
Фото: Гребенщиков Михаил / РБК
Фото: Гребенщиков Михаил / РБК

В городском округе Электросталь Подмосковья силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — добавил он.

В Минобороны позже сообщили, что беспилотник был сбит в 23:20 (мск).

Городской округ Электросталь — муниципальное образование на востоке Московской области России. Расстояние от Москвы — около 50 км, население округа — более 150 тыс. человек.

Ранее в ночь на 19 ноября Собянин также сообщал о сбитом дроне на подлете к Москве — в Богородском городском округе Подмосковья. Тогда в результате падения обломков нет никто не пострадал.

Собянин сообщил о сбитом в Богородском округе Подмосковья дроне
Политика
Мэр Москвы Сергей Собянин

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках украинских дронов на их территорию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще в июле отмечал, что власти видят увеличение «интенсивности попыток атаковать беспилотниками». «Принимаются меры, ведется напряженная ежедневная круглосуточная работа», — заверил он тогда.

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Президент России Владимир Путин называл удовлетворительной работу систем ПВО в Москве при атаке беспилотников, отмечая при этом, что «еще есть над чем работать».

К концу августа российские регионы были атакованы беспилотниками более 500 раз, подсчитал РБК. Москва возлагает ответственность за атаки на Киев.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Электросталь Сергей Собянин беспилотники Москва Военная операция на Украине
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