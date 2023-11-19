Собянин сообщил о сбитом в подмосковном округе Электросталь дроне

Летевший на Москву дрон был сбит силами ПВО в городском округе Электросталь. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет, сообщил Собянин

Фото: Гребенщиков Михаил / РБК

В городском округе Электросталь Подмосковья силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия», — добавил он.

В Минобороны позже сообщили, что беспилотник был сбит в 23:20 (мск).

Городской округ Электросталь — муниципальное образование на востоке Московской области России. Расстояние от Москвы — около 50 км, население округа — более 150 тыс. человек.

Ранее в ночь на 19 ноября Собянин также сообщал о сбитом дроне на подлете к Москве — в Богородском городском округе Подмосковья. Тогда в результате падения обломков нет никто не пострадал.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках украинских дронов на их территорию. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков еще в июле отмечал, что власти видят увеличение «интенсивности попыток атаковать беспилотниками». «Принимаются меры, ведется напряженная ежедневная круглосуточная работа», — заверил он тогда.

Президент России Владимир Путин называл удовлетворительной работу систем ПВО в Москве при атаке беспилотников, отмечая при этом, что «еще есть над чем работать».

К концу августа российские регионы были атакованы беспилотниками более 500 раз, подсчитал РБК. Москва возлагает ответственность за атаки на Киев.