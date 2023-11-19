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Атаки беспилотников на Москву ,  
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Собянин сообщил о сбитом в Богородском округе Подмосковья дроне

Собянин: в Богородском городском округе силы ПВО сбили дрон, летевший к Москве
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Дрон был сбит силами ПВО в Богородском городском округе Подмосковья. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет, уточнил мэр

В Богородском городском округе Подмосковья силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

«Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.

Минобороны также сообщило об уничтожении дрона над территорией Богородского городского округа. Попытка атаки предотвращена в 01:00 мск, уточнило ведомство.

По данным телеграм-каналов Mash, Shot и «Известий», обломки сбитого БПЛА, предположительно, упали на Горьковском шоссе, из-за чего было перекрыто движение.

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Это не первая попытка атаки на столицу с помощью дронов. В ночь на 7 октября беспилотник был сбит средствами ПВО в городском округе Истра. По словам Собянина, он летел к Москве.

В ночь на 17 сентября мэр сообщал, что силы ПВО уничтожили БПЛА в городском округе Истра и Раменском районе Подмосковья, они также летели на Москву.

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Ночью 7 сентября дрон был уничтожен в Раменском городском округе. Тогда в результате падения БПЛА были выбиты окна в пяти квартирах, повреждены четыре автомобиля, сообщал глава городского округа Николай Ханин.

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Елена Чернышова
Сергей Собянин Москва беспилотники Подмосковье ПВО
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы

21 июня 1958 года
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