Собянин сообщил о сбитом в Богородском округе Подмосковья дроне
В Богородском городском округе Подмосковья силы ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
«Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет. На месте работают экстренные службы», — написал он в телеграм-канале.
Минобороны также сообщило об уничтожении дрона над территорией Богородского городского округа. Попытка атаки предотвращена в 01:00 мск, уточнило ведомство.
По данным телеграм-каналов Mash, Shot и «Известий», обломки сбитого БПЛА, предположительно, упали на Горьковском шоссе, из-за чего было перекрыто движение.
Это не первая попытка атаки на столицу с помощью дронов. В ночь на 7 октября беспилотник был сбит средствами ПВО в городском округе Истра. По словам Собянина, он летел к Москве.
В ночь на 17 сентября мэр сообщал, что силы ПВО уничтожили БПЛА в городском округе Истра и Раменском районе Подмосковья, они также летели на Москву.
Ночью 7 сентября дрон был уничтожен в Раменском городском округе. Тогда в результате падения БПЛА были выбиты окна в пяти квартирах, повреждены четыре автомобиля, сообщал глава городского округа Николай Ханин.
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