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Военная операция на Украине ,  
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Зеленский сменил командующего Медицинскими силами ВСУ

Зеленский назначил генерала Казмирчука новым командующим Медицинскими силами ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Ранее о возможном увольнении Остащенко писала «Страна.ua», указывая на возможный конфликт Зеленского и военного командования. Президент своим указом назначил на ее место главу военного госпиталя в Киеве, генерала Казмирчука

Новым командующим Медицинскими силами ВСУ вместо генерал-майора медицинской службы Татьяны Остащенко назначен генерал-майор медицинской службы Анатолий Казмирчук. Об этом в вечернем обращении заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Задача очевидна — нужен принципиально новый уровень медицинского обеспечения наших воинов», — обосновал свое решение глава государства.

Остащенко командовала медицинскими силами с июля 2021 года. Она стала первой женщиной на Украине, возглавившей род войск, а также первая — в звании бригадного генерала.

Казмирчук до назначения занимал должность начальника Национального военно-медицинского клинического центра «Главный военный клинический госпиталь» в Киеве.

Министр обороны Украины Умеров, комментируя смену командующего медицинскими силами, заявил, что такой шаг «был очевиден для всех» и «проблематика обговаривались не один раз». По его словам, перед новым командующем будут стоять следующие задачи: цифровизация, обучение тактической медицине, ротация личного состава.

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Политика
Фото:Carl Court / Getty Images

Ранее о возможном увольнении Остащенко, а также командующего Оперативно-стратегической группировки войск «Таврия» Александра Тарнавского и командующего Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергея Наева писала «Страна.ua». Как отмечает издание, эта информация появилась на фоне слухов о противоречиях Зеленского и военного командования.

О возможном конфликте Зеленского и военных, в частности главкома ВСУ Валерия Залужного, ранее сообщал и бывший внештатный советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. По мнению Арестовича, Зеленский сталкивается с критикой, и из-за этого «его речь становится все более эмоциональной». «Основная причина — неудавшееся контрнаступление. Помощь Запада используется неправильно. <...> Это проблема», — говорил он. 

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Глава офиса Андрей Ермак ранее подчеркивал, что между Зеленским и Залужным нет раскола, у них единая позиция по вопросу военных действий. Там также опровергали сообщения о планах отправить Залужного в отставку.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Владимир Зеленский ВСУ отставка Военная операция на Украине
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