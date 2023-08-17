Зеленский сменил тыловых военкомов на боевых офицеров

Фото: Carl Court / Getty Images

Начальниками территориальных центров комплектации (военкоматов) Украины назначат офицеров, которые непосредственно участвуют в боевых действиях.

Такое решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины утвердил своим указом президент Владимир Зеленский.

Перед назначением кандидатуру офицера должна одобрить Служба безопасности Украины, говорится в решении СНБО.

СНБО, в свою очередь, принял такое решение после проверки территориальных центров комплектования.

Зеленский анонсировал это решение 11 августа. Тогда он заявил, что по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) принял решение об увольнении всех областных военкомов страны.



«Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — заявил он.



Передать управление военкоматами он предложил военнослужащим, прошедшим боевые действия, из числа тех, кто больше не может продолжать службу — из-за потери конечностей или иных проблем со здоровьем.



Проверка деятельности военкоматов на Украине началась после серии коррупционных скандалов, в которых были замешаны военкомы. В ревизионных мероприятиях участвовали МВД, СБУ, Генпрокуратура и антикоррупционные органы Украины.

