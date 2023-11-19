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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Лидер Ирана попросил исламские страны порвать с Израилем хотя бы на время

Верховный лидер Ирана призвал исламские страны к разрыву отношений с Израилем
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Хаменеи призвал исламские страны хотя бы на время прекратить связи с Израилем. Пока что большинство из них сохраняет контакты с Тель-Авивом. На прошлую просьбу Тегерана о нефтяном эмбарго исламский мир также не откликнулся
Али Хаменеи
Али Хаменеи (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / WANA (West Asia News Agency) / Reuters)

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал исламские страны разорвать политические связи с Израилем «по крайней мере на ограниченный период времени» из-за ситуации в секторе Газа, передает иранский PressTV.

Он также заявил, что протесты в поддержку палестинцев должны продолжаться, «чтобы не допустить забвения угнетения палестинского народа».

Дипломатические отношения с Израилем из-за событий в секторе Газа разорвали латиноамериканские страны Боливия и Белиз. Ряд государств отозвал из Израиля своих послов, среди них — Иордания, Турция, Чад, Бахрейн (страны с преобладающим мусульманским населением), Чили, Гондурас, Колумбия, ЮАР.

Из части стран Ближнего Востока Израиль отозвал дипработников по соображениям безопасности по собственной инициативе.

Ранее Хаменеи призывал ввести против Израиля нефтяное эмбарго, таким образом принуждая его к «немедленному прекращению преступлений в секторе Газа». Однако ни одна исламская или неисламская страна на такой шаг не пошла.

Reuters узнал об отказе Ирана воевать с Израилем на стороне ХАМАС
Политика
Один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания и аятолла Ирана Али Хаменеи

Иран поддерживает ХАМАС. При этом воевать на стороне группировки он отказывается, сообщали источники Reuters. В начале ноября Хаменеи проводил встречу с представителями ХАМАС в Тегеране и на ней заявил: поскольку ХАМАС не предупредил Иран о нападении на Израиль 7 октября, то Иран не вступит в войну «от имени» движения. Собеседники Reuters из числа иранских чиновников и представителей ХАМАС подтвердили, что Тегеран не намерен вмешиваться в конфликт напрямую.

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян говорил, что Иран не желает, чтобы конфликт расширился, но допускал, что действия, которые предпринимают Вашингтон и Тель-Авив, могут привести к этому. «Более широкий конфликт может оказаться неизбежным», — предупреждал Абдоллахиян.

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Помимо ХАМАС Иран поддерживает ливанскую «Хезболлу», йеменских хуситов, а также другие исламистские движения в Палестине, Ираке, Сирии (их неофициально называют «осью сопротивления» против влияния США и Израиля). По словам Абдоллахияна, это не марионетки Ирана, у них своя политическая идентичность, но при этом они «небезразличны к убийствам своих мусульманских и арабских товарищей в Палестине».

«Хезболла» и хуситы официально не вступили в конфликт с Израилем, но в определенной степени принимают участие в нем. Обе группировки обстреливали страну, на атаки «Хезболлы» израильская армия отвечала ударами по территории Ливана. Хуситы грозили атаковать любые израильские корабли.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Али Хаменеи Иран Израиль сектор Газа ХАМАС
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