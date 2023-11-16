Reuters: Иран не планирует воевать с Израилем на стороне ХАМАС

Reuters узнал об отказе Ирана воевать с Израилем на стороне ХАМАС

ХАМАС не предупредил Иран о своем нападении на Израиль, поэтому Тегеран не будет вступать в войну. Однако он намерен поддерживать группировку и удары других исламистских движений по объектам Израиля и США на Ближнем Востоке

Один из лидеров ХАМАС Исмаил Хания и аятолла Ирана Али Хаменеи (Фото: Office of the Iranian Supreme Leader / West Asia News Agency / Reuters)

Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, во время встречи с представителями ХАМАС в начале ноября в Тегеране заявил группировке, что Иран не вступит войну с Израилем, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Вы не предупредили нас о нападении на Израиль 7 октября, и мы не вступим в войну от вашего имени», — таким был посыл аятоллы, пишет агентство.

Собеседники Reuters из числа иранских чиновников и представителей ХАМАС подтвердили, что Тегеран не намерен вмешиваться в конфликт напрямую, но будет и дальше оказывать движению поддержку.

То же самое касается и ливанской «Хезболлы», которую тоже поддерживает Иран. Источник Reuters рассказал, что эта группировка не была осведомлена о действиях ХАМАС, они застигли ее врасплох.

Аятолла заявил одному из лидеров ХАМАС, Исмаилу Хании, что публичные призывы к вступлению в войну Ирана и «Хезболлы» следует прекратить. С такими, к примеру, выступал командующий «Бригадами аль-Кассама» (военного крыла ХАМАС) Мухаммед ад-Дейф.

При этом Иран не возражает против нанесения ударов поддерживаемыми им группировками по объектам Израиля и США на Ближнем Востоке — той же «Хезболлой» — говорят собеседники агентства.

На данный момент Израиль ведет боевые действия в самом секторе Газа, который находится под управлением ХАМАС. В частности, военные армии обороны страны проводили «точечную» операцию на территории больницы «Аль-Шифа». Там, по утверждению Тель-Авива, находился командный штаб ХАМАС, были найдены оружие и военное оборудование. ХАМАС отвергает данные о том, что использовал учреждение в военных целях.

С территории Ливана «Хезболла» наносит удары по северу Израиля, он отвечает обстрелами позиций группировки.