Reuters узнал об отказе Ирана воевать с Израилем на стороне ХАМАС
Верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, во время встречи с представителями ХАМАС в начале ноября в Тегеране заявил группировке, что Иран не вступит войну с Израилем, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Вы не предупредили нас о нападении на Израиль 7 октября, и мы не вступим в войну от вашего имени», — таким был посыл аятоллы, пишет агентство.
Собеседники Reuters из числа иранских чиновников и представителей ХАМАС подтвердили, что Тегеран не намерен вмешиваться в конфликт напрямую, но будет и дальше оказывать движению поддержку.
То же самое касается и ливанской «Хезболлы», которую тоже поддерживает Иран. Источник Reuters рассказал, что эта группировка не была осведомлена о действиях ХАМАС, они застигли ее врасплох.
Аятолла заявил одному из лидеров ХАМАС, Исмаилу Хании, что публичные призывы к вступлению в войну Ирана и «Хезболлы» следует прекратить. С такими, к примеру, выступал командующий «Бригадами аль-Кассама» (военного крыла ХАМАС) Мухаммед ад-Дейф.
При этом Иран не возражает против нанесения ударов поддерживаемыми им группировками по объектам Израиля и США на Ближнем Востоке — той же «Хезболлой» — говорят собеседники агентства.
На данный момент Израиль ведет боевые действия в самом секторе Газа, который находится под управлением ХАМАС. В частности, военные армии обороны страны проводили «точечную» операцию на территории больницы «Аль-Шифа». Там, по утверждению Тель-Авива, находился командный штаб ХАМАС, были найдены оружие и военное оборудование. ХАМАС отвергает данные о том, что использовал учреждение в военных целях.
С территории Ливана «Хезболла» наносит удары по северу Израиля, он отвечает обстрелами позиций группировки.