Иран предупредил США о риске большой войны на Ближнем Востоке

Иран ведет диалог с США о ситуации в секторе Газа через швейцарское посольство, Вашингтону передано предупреждение, что эскалация конфликта в Газе опасна, говорит глава иранского МИДа. Американские авианосцы он назвал легкой целью

Фото: Israeli Defence Forces / Reuters

Иран не желает, чтобы конфликт между Израилем и ХАМАС расширился, но действия, которые предпринимают Вашингтон и Тель-Авив, могут привести к этому, заявил иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян Financial Times.

По его словам, за последние 40 дней (столько длится конфликт Израиля и исламистской группировки) Иран и США обмениваются сообщениями через секцию интересов США в посольстве Швейцарии в Тегеране, прямых переговоров сторон не будет, отметил глава МИДа.

«В ответ США мы сказали, что Иран не хочет распространения войны, но из-за подхода, принятого США и Израилем в регионе, если преступления против населения Газы и Западного берега не прекратятся, можно будет рассматривать любые возможности, и более широкий конфликт может оказаться неизбежным», — сказал Абдоллахиян.

Глава МИД Ирана отметил, что США не угрожали последствиями для Ирана в случае вступления в войну ливанской шиитской группировки «Хезболла», которая широко поддерживается Тегераном. Он добавил, что призывы Вашингтона к группировке не заставят ее быть осторожной в принятии решений. При этом министр упрекнул Вашингтон за то, что тот предлагает Тегерану «проявить сдержанность», в то время как сам ведет эскалацию войны в Газе, поддерживая Израиль.

В целом, как отметил Абдоллахиян, конфликт уже начал расширяться, поскольку по Израилю наносят удары и «Хезболла», и йеменские хуситы.

«Наши военные чиновники придерживаются мнения, что размещение американских авианосцев в нашем регионе — это не преимущество США. Скорее, это делает их более уязвимыми для возможных ударов», — отметил Абдоллахиян.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что верховный лидер Ирана, аятолла Али Хаменеи, во время встречи с представителями ХАМАС в начале ноября в Тегеране заявил группировке, что Иран не вступит в войну с Израилем, поскольку Иран не был предупрежден о нападении 7 октября. Также он призывал прекратить подобные призывы — как к Тегерану, так и к «Хезболле». При этом Иран не откажется от поддержки ХАМАС, сказали источники агентства.

Иран поддерживает и «Хезболлу», и хуситов, а также другие исламистские движения в Палестине, Ираке, Сирии (их неофициально называют «осью сопротивления» против влияния США и Израиля). По словам Абдоллахияна, это не марионетки Ирана, у них своя политическая идентичность, но при этом они «небезразличны к убийствам своих мусульманских и арабских товарищей в Палестине».