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Курганский губернатор напомнил о последствиях списков «врагов народа»

Курганский губернатор Шумков: списки врагов народа ведут к опасным ошибкам
В СССР было написано огромное число ложных доносов, многие пострадали от бытовых причин — зависти, обид, написал губернатор. Он указал, что народного единства не достичь со списками врагов народа и уничтожением себе подобных
Вадим Шумков
Вадим Шумков (Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС)

День памяти жертв политических репрессий (30 октября) и День народного единства прошли в России в этом году на одной неделе, «как два витка одной такой спирали, которые разделяет всего несколько дней календаря», заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Возможно, это символичное напоминание, что призывая к составлению списков «врагов народа» и уничтожению себе подобных, вряд ли можно получить народное единство, но точно можно крепко ошибиться. И цена такой ошибки чрезвычайно высока», — написал Шумков.

Губернатор отметил, что в непростой истории России было немало периодов, когда «политические противоречия заканчивались жесткими решениями». Особо он выделил советский период, прежде всего — 1937-1938 года. Шумков напомнил, что именно с этим периодом связано словосочетание «враг народа».

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Шумков подчеркнул необходимость рассматривать события тех лет в контексте внешней и внутренней обстановки. СССР окружали «идеологически враждебные милитаристские государства», а внутри — «далеко не все любили советскую власть». «В целом по стране это сопровождалось ломкой миллионов жизней и личных судеб, вызывая ответное сопротивление, что, в свою очередь, служило обоснованием к встречным репрессиям со стороны власти», — указал Шумков.

Губернатор перечислил наиболее частые категории репрессированных в СССР в то время: среди них были бывшие имевшие связи с другими странами, участники Белого движения, чиновники и военные командиры. Отдельно он выделил группу людей, которые стали «жертвами разборок и ложных доносов, исходя из сугубо бытовых причин, таких, как ревность, зависть, желание заполучить чужое имущество либо сведение застарелых счетов и обид, используя все ту же государственную репрессивную машину». «Таких тоже, к сожалению, было немало», — отметил глава Курганской области.

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Шумков вместе с этим призвал эти события не «утрировать, перевирая и подгоняя всё под одну либерально-антисталинскую гребенку, чем нередко грешат так называемые отдельные «историки-правдолюбы», несмотря на то, что «огромное количество доносов были ложными». Однако, несмотря на репрессии, продолжает Шумков, в период Великой Отечественной войны были советские граждане, сотрудничавшие с нацистскими оккупантами. «Получается, что составляя списки согласно официальных критериев для «врагов народа» перед войной, подчистили то ли не тех, то ли не совсем тех…Это про лес и щепки», — констатирует он.

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Владимир Путин неоднократно отмечал, что замалчивать тему советских репрессий нельзя. «Это сложная такая, тяжелая страница в нашей истории. История такая, какая она есть, здесь ничего нельзя замалчивать, я много раз об этом говорил», — говорил он на заседании СПЧ в декабре 2022 года. В 2017 году, на открытии мемориала памяти жертв политических репрессий «Стена скорби» на проспекте Академика Сахарова в Москве президент указывал на то, что поводом к репрессиям зачастую служили надуманные обвинения: «Репрессии не щадили ни талант, ни заслуги перед Родиной, ни искреннюю преданность ей, каждому могли быть предъявлены надуманные и абсолютно абсурдные обвинения. Миллионы людей объявлялись «врагами народа», были расстреляны или покалечены, прошли через муки тюрем, лагерей и ссылок».

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В марте 2022 года, вскоре после начала на Украине полномасштабных боев, Путин предположил, что Запад «будет пытаться делать ставку на так называемую пятую колонну, на национал-предателей». По его словам, российский народ «всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку».

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев использовал более жесткую риторику. Он предлагал рассматривать уехавших критиков власти, которые «так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели», как «врагов общества» и никогда не пускать в Россию.

«Для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на Родине», предупреждал представитель президента Дмитрий Песков. Он отмечал при этом, что не считает врагами государства тех, кто испугался или не понял решение властей о начале военной операции на Украине.

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