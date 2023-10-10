Автор нового учебника по истории пообещал правки в раздел о репрессиях

В новом учебнике по истории для старшеклассников изменят абзац, касающийся репрессированных народов, заявил «РИА Новости» один из авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Там не глава, там один абзац, и там будут правки», — отметил Торкунов. Он добавил, что учебник по отечественной истории «40 раз переписывался», и в новый учебник внесут еще больше правок к новому учебному году, «когда он пойдет уже в 10 и 11 классы».

По словам ректора, правки — это естественный процесс, поскольку появляются новые данные и оценки. Торкунов отметил, что редакцию учебника не будут менять коренным образом, «но какие-то вставки, изменения, там, конечно, будут».

В сентябре общественные деятели Северного Кавказа раскритиковали новый учебник по отечественной истории из-за абзаца о сталинских депортациях народов, которые оказались упомянуты сразу после «власовцев» и «бандеровцев». Ряд организаций потребовали запретить или переписать учебник. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Минпросвещения пообещало ему переписать главу о депортированных народах.

7 августа один из авторов нового учебника, помощник президента Владимир Мединский участвовал в презентации нового учебника по истории — как всеобщей, так и российской — для учеников 10-х и 11-х классов. В нем полностью переработали и переписали раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавили раздел по сегодняшний день, включая военную операцию на Украине.